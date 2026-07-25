Daroca se llena de visitantes entres recreaciones históricas y puestos de artesanía de su Feria Medieval

Una de las recreaciones de este sábado en la Feria Medieval de Daroca. - AYUNTAMIENTO DE DAROCA

DAROCA (ZARAGOZA), 25 (EUROPA PRESS)

La localidad zaragozana de Daroca ha vivido este sábado la segunda jornada de su XXV Feria Medieval con las calles del casco histórico nuevamente repletas de público, tras la elevada afluencia registrada durante la tarde inaugural.

Para esta tarde se prevé un descenso de las temperaturas, circunstancia que favorecerá una llegada más temprana de visitantes y permitirá disfrutar en mejores condiciones de una intensa programación de espectáculos, recreaciones históricas, visitas guiadas, música, teatro y actividades para todos los públicos.

Durante los tres días de celebración, el casco histórico de Daroca se transforma en un gran escenario medieval, con más de 130 puestos de artesanía, alimentación y productos tradicionales.

El corazón de la feria vuelve a ser la calle Mayor, cuyos más de 750 metros se encuentran completamente ambientados con puestos de bisutería, artesanía, cosmética natural, alimentación, indumentaria, complementos y tascas. El recorrido permite al visitante sumergirse en una atmósfera medieval en la que los aromas de las especias, los inciensos y la gastronomía tradicional se mezclan con la música, los pasacalles y la animación permanente.

La Concordia de Molina, eje histórico de esta edición

La programación de la vigésimo quinta edición gira en torno a La Concordia de Molina, el acuerdo histórico suscrito en 1449 entre las ciudades de Daroca y Molina de Aragón.

Esta mañana, Daroca ha recibido a la comitiva procedente de Molina de Aragón, acompañada por músicos y danzantes. El recibimiento ha dado paso a un intenso programa de actividades en el que se suceden las visitas guiadas, las demostraciones de lucha escénica, los pasacalles, las firmas de libros, las representaciones teatrales y los desfiles militares.

Uno de los momentos más esperados de la jornada será el torneo de justas a caballo, uno de los espectáculos más impresionantes y multitudinarios de la Feria Medieval.

La programación continuará durante la noche con la tradicional cena popular, la representación teatral de La Concordia de Molina y una gran fiesta con música y animación hasta bien entrada la madrugada.

RECREACIÓN HISTÓRICA Y ACTIVIDADES FAMILIARES

El domingo continuará el protagonismo de la recreación histórica. Las personas asistentes podrán participar en visitas guiadas al Ayuntamiento para contemplar el Documento de la Concordia, el Sillón del Justicia y las Banderas de Don Jaime de Aragón.

La jornada incluirá también actividades familiares como la Escuela de Caballeros, visitas al Museo de Historia y Artes de Daroca y la recreación del acto de firma de La Concordia de Molina, uno de los acontecimientos centrales de esta edición.

La feria concluirá con nuevas demostraciones de lucha medieval, pasacalles musicales, una charla didáctica sobre armamento medieval, visitas a la Puerta Baja y un espectáculo final de luces y acrobacias.

Como medida preventiva ante el riesgo de incendios, el tradicional desfile se celebrará este año sin antorchas.

Durante todo el fin de semana, vecinos y visitantes pueden disfrutar también de campamentos medievales, exhibiciones de tiro con arco, juegos infantiles y animación continua a cargo de músicos, bailarinas, compañías teatrales y grupos de recreación histórica que recorren las calles de la ciudad.

El concejal de Cultura, Pascual Sánchez, destaca que *por cuarto año consecutivo hemos querido que toda la programación gire en torno a un personaje o un acontecimiento histórico real estrechamente vinculado a Daroca. Tras dedicar las ediciones anteriores al Cid, Miguel de Bernabé y el Papa Luna, este año recuperamos La Concordia de Molina, un episodio fundamental para comprender la historia de nuestra ciudad.

Con esta vigésimo quinta edición, Daroca reafirma su apuesta por una feria que combina divulgación histórica, patrimonio, cultura y ocio familiar, y que se consolida como una de las grandes citas medievales de Aragón y de España.