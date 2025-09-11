DAVANTE celebra la V edición de su Certamen de Cocina y Pastelería para los futuros profesionales de los fogones

El concurso se desarrollará el 19 de noviembre en el Aula Cocina de Zaragoza. - DAVANTE

ZARAGOZA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fogones encendidos, ideas en ebullición y un ingrediente inesperado: la inteligencia artificial. La Escuela de Hostelería y Turismo Davante anuncia la quinta edición de su Certamen de Cocina y Pastelería, que tendrá lugar el 19 de noviembre en el Aula Cocina de Zaragoza. En esta ocasión, la IA se suma al encuentro y marcará el enfoque de la jornada a través de ponencias y un debate profesional.

Por su parte, el concurso mantiene su esencia culinaria: los finalistas presentarán dos recetas --una salada y otra dulce--, integrando al menos tres ingredientes de la lista de marcas colaboradoras recogida en las bases.

El certamen, avalado por FACYRE, se inaugurará con la bienvenida institucional de Davante y la intervención de Javier Robles, representante de FACYRE en la Asociación de Cocineros de Aragón (ACA). A partir de ahí, la programación pondrá el foco en cómo la IA está transformando el sector.

La mesa redonda 'La IA en el sector: actualidad y tendencia' reunirá a Isidro Tenorio, consultor especializado en tecnología aplicada al Turismo; Germán Escalante, director de la Escuela de Informática y Comunicaciones en Davante, y a los embajadores de FACYRE, Raquel Fructos y Javier Robles.

El bloque de contenidos se completa con un show cooking de chocolate a cargo de Juan Ángel Rodrigálvarez (Kankel Chocolates), promovido por la Asociación de Chocolate Bean to Bar España. Con esta intervención se conocerá el potencial del cacao de origen y los procesos artesanales en diálogo con la innovación tecnológica.

En paralelo, el concurso definirá a sus cuatro finalistas tras la evaluación de todas las candidaturas recibidas a través del formulario oficial. Como cada año, un jurado profesional valorará las propuestas de forma anónima (las recetas no irán identificadas con sus autores) para un resultado sin interferencias ajenas al plato.

El jurado estará formado por Toño Palacios, Embajador de FACYRE; Dani del Toro, cocinero y comunicador; Jorge López, responsable de Escuelas Profesionales Madrid-Davante; Danna Chávez, ganadora de la IV edición del certamen; Celeste García, especialista en comunicación, contenidos y marketing digital y Gianpaolo Santorsola, CEO de Davante.

La final se vivirá en directo en el Aula Cocina y podrá seguirse en abierto a través de la televisión educativa de Davante. El ganador o la ganadora obtendrá diploma acreditativo, un lote de productos y utensilios, 300 euros en metálico y un curso a elegir en la Escuela de Hostelería y Turismo Davante, con un valor total que supera los 3.500 euros. Asimismo, los finalistas recibirán el diploma y un lote de productos similar al del ganador.

Los interesados encontrarán en las bases del certamen toda la información y los requisitos para la inscripción. Con esta quinta edición, Davante consolida un espacio que combina excelencia formativa, innovación y talento: un punto de encuentro entre profesionales, estudiantes y marcas en el que la cocina de siempre dialoga con las herramientas que definirán el mañana del sector.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 30 de octubre. Las propuestas deberán enviarse a través del formulario habilitado en la web del certamen o vía mail eventos@davante.es El evento podrá seguirse en directo en este link: https://tv.masterd.es/certamen-cocina

ACERCA DE DAVANTE

En enero de 2025 nace Davante, fruto de la unión de MasterD y MEDAC. Con el nacimiento de la nueva marca, el evento cambia su denominación oficial de 'Certamen de Cocina MasterD' a 'Certamen de Cocina Davante'.

Davante es la empresa líder en formación reglada y no reglada en nuestro país, con más de 100 centros en todo el territorio, más de 350 cursos de formación y 140.000 alumnos al año.