Decae en la DPZ una moción de Vox para prohibir el burka y el niqab en las dependencias provinciales

Los diputados de Vox en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Jesús Gracia y Carlos Rodrigo. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha tumbado este miércoles --con los votos de PSOE, En Común-IU y CHA-- una moción de Vox, que sí que ha logrado el respaldo del PP, para prohibir el uso de prendas o atuendos que oculten integralmente el rostro, como el burka o el niqab, en dependencias provinciales.

En cualquier caso, el portavoz provincial de Vox, Carlos Rodrigo, no ha hecho referencia expresa en su intervención a estas prendas islámicas y se ha centrado en la necesidad de que no se permita ocultar el rostro por cuestiones de seguridad y de verificación de la identidad, en una medida que ve "proporcionada" y de "sentido común".

El texto recoge que esta condición "será aplicable con carácter general y con independencia del origen, motivación o significado del a prenda", excluyendo casos acreditados por razones médicas, de salud pública o de seguridad vial, así como al uso de estos atuendos en la vía pública.

"¿Cuánta gente ha entrado en esta institución en los últimos 200 años con burka? Ninguna", ha remarcado el portavoz del PSOE, Francisco Compés, quien ha opinado que la iniciativa de Vox "no tiene ningún sentido" y ha llamado la atención a que no incluye la indumentaria de las monjas.

La portavoz 'popular', Maricarmen Lázaro, ha coincidido en los argumentos de identificación personal y seguridad y añadido a ellos los de "convivencia democrática" y de no avalar el burka o el niqab, que son "símbolos del sometimiento y la institucionalización de la invisibilidad femenina".

"Esto no va de seguridad ni de verificación de la identidad, sino de alimentar el miedo hacia una minoría", ha considerado la diputada de En Común-IU, Nerea Marín, quien ha subrayado que "la liberación de las mujeres musulmanas" no se producirá expulsándolas del espacio público, sino castigando "a los opresores".

Desde CHA, José Manuel Latorre, ha criticado "la intolerancia, el racismo y el clasismo frente al migrante" que desprende esta moción, que utiliza a las mujeres "como excusa" para "estigmatizar a una parte de la población por su origen", afeando que provenga de un partido, Vox, que "niega la violencia machista" e impidió aprobar una declaración institucional en la DPZ el pasado 8 de marzo.