Decaen las iniciativas de PP, PSOE y CHA por la igualdad de género

ZARAGOZA 27 Feb. (EUROPA PRESS) - .

El Pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado este jueves las iniciativas de impulso al Gobierno presentadas por los grupos de PP, PSOE y CHA por la igualdad de género y con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

La parlamentaria del PP Ana Marín ha propuesto: "Celebremos con orgullo los avances en igualdad logrados por las mujeres y hombres españoles en nuestra historia reciente que permiten que las mujeres españolas o residentes en España, decidan libremente como individuos como vivir y pensar".

Ha reafirmado que "hombres y mujeres debemos trabajar de la mano para que todos los españoles progresemos como individuos autónomos, enfatizando la importancia de la libertad, el mérito, la capacidad y la igualdad de oportunidades y ante la ley".

Marín ha preguntado a la diputada del PSOE Lorena Canales si le va a dar "el carné de feminista" o se lo van a dar "Ábalos o Koldo", tras lo que ha rechazado "la actitud de Tito Berni", ironizando: "El PSOE, un ejemplo de lucha feminista".

La diputada popular ha dicho que el PSOE se manifestará el 8M "al lado de Errejón y Monedero". Ha propuesto trabajar junto con los hombres por "la libertad y el mérito" y ha recalcado que "el 99% nos lo hemos currado y no tenemos que apoyarnos en ningún hombre para la igualdad de oportunidades".

Además, ha preguntado si las mujeres merecen "una línea de apoyo económico", si necesitan "que Papá Estado me dé una línea específica o becas de la que queden excluidos los hombres: No necesitamos que nos proteja Papá Estado, las mujeres del PP nos sabemos defender solitas".

CONTRA EL NEGACIONISMO

En el turno del PSOE, Lorena Canales ha apostado por las políticas de igualdad "decididamente y de forma transversal" y por la integración laboral de las mujeres en las ocupaciones STEM, proponiendo elaborar una estrategia de conciliación y corresponsabilidad familiar; proteger a los menores en los entornos digitales; impulsar la coeducación; reforzar las políticas de igualdad en el entorno rural; y rechazar cualquier discurso negacionista.

Canales ha afirmado que "el feminismo es el pilar fundamental en la construcción de una sociedad igualitaria" y que el PSOE es "feminista por definición", mencionando algunas medidas del Gobierno de España como el permiso por paternidad y la ley de igualdad.

Ha apuntado que menos del 40% de las víctimas de violencia de género no solicitan ayuda y que el 74% por ciento de los contratos a tiempo parcial son para mujeres y que el 85% de los abortos se realizan en clínicas privadas, también que entre 100.000 y 300.000 mujeres son prostituidas en España. Ha emplazado a "no dejar de denunciar, no dejar de luchar y no dejar de legislar", aseverando que "los discursos negacionistas matan".

Canales ha afirmado que los populares "no están por los derechos de la mujer" y que "igual hasta también" los socialistas pueden dar carnés de feminismo, tras lo que ha elogiado a Jenny Hermoso, señalando que "su lucha hace camino" tras "siglos denunciando".

La diputada de CHA Isabel Lasobras ha recomendado "monitorizar la evolución de la presencia de las mujeres en la ciencia y la tecnología"; desarrollar líneas de apoyo económico a las mujeres que inician su carrera científica; estudiar la ampliación del número de becas específicas para mujeres que cursen carreras STEM; reforzar los criterios de paridad en los equipos científicos; y mejorar la formación en igualdad e inclusión de los departamentos de recursos humanos de todas las empresas.

A juicio de Lasobras, "el 8 de Marzo miles de mujeres volveremos a salir a la calle por la igualdad" para "reclamar para seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria y con más calidad democrática", añadiendo que la violencia sexual es la vertiente "más amarga de las violencias machistas y la sociedad patriarcal".

Ha llamado la atención sobre la brecha de género en las matemáticas y la ingeniería, ha reivindicado "una educación en igualdad", subrayando que "el talento femenino en la ciencia es un motor y, sin embargo, sigue infravalorado", reclamando la inclusión de las mujeres en las disciplinas STEM.

Lasobras ha señalado que "la precariedad y la brecha salarial" exigen políticas públicas que fomenten la contratación de mujeres en ámbitos como la ciencia y la tecnología para que las mujeres "puedan desarrollar su talento en igualdad de condiciones".

IGUALDAD EN EL MEDIO RURAL

En el turno de VOX, Carmen Rouco ha dicho que "CHA debe pensar que las mujeres somos tontas porque nos quiere sobornar con becas o que las carreras de letras tienen menos categoría que las de ciencias", posicionándose "lejos del feminismo de la CHA". También ha dicho que la historia del PSOE comienza "en blanco y negro votando no al voto femenino" y ha criticado la Ley del 'Solo sí es sí' y "los pisos para señoritas", en alusión al caso Ábalos.

En opinión de la diputada de Aragón-Teruel Existe, Emma Buj, ha apostado por las políticas de igualdad en el medio rural, mencionando los casos de violencia de género y, en general, la falta de seguridad en el territorio. Ha reivindicado "el impulso decidido a la igualdad real" y ha rechazado "el negacionismo de VOX".

Para el diputado de Podemos, Andoni Corrales, "destruir derechos lleva muy poco". Ha destacado que "siguen siendo las mujeres las que tiene que seguir exigiendo un salario de igual cuantía" y ha sido tajante: "Ni una menos".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha votado a favor de las iniciativas de PSOE y CHA y ha alertado de la brecha salarial, "mucho más alta que en el resto del Estado", tras lo que ha rechazado los discursos "meritócratas" del PP. "Las mujeres tienen un suelo pegajoso tremendo, este sistema capitalista necesita de ese trabajo invisible y gratuito para seguir sosteniéndose", ha zanjado.

Desde el PAR, Alberto Izquierdo ha anunciado el voto a favor de las tres iniciativas, señalando que "lo importante es la igualdad y la dignidad de la mujer", lamentando que "a veces los postulados de nuestros partidos nos impiden llegar a acuerdos" y ha propuesto aprobar una declaración institucional, que exige unanimidad en el Parlamento.