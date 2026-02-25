Declarada de interés general la inversión de 424 millones para la ampliación de Plaza

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha declarado este jueves, en la reunión del Consejo, inversión de interés autonómico con interés general el proyecto de ampliación de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) en 89 hectáreas, con un coste de 424 millones de euros.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la vicepresidenta del Ejecutivo en funciones, Mar Vaquero, ha señalado que será "un nuevo foco logístico" porque Plaza "está colmatada" al estar ocupadas el 90 por ciento de las parcelas y ha realzado "la importante actividad económica" de la plataforma, apostando por agilizar los plazos para llevar a término la ampliación.

La declaración incluye la construcción del vial de acceso desde la calle Turiaso a la N-II considerada una infraestructura clave para la movilidad logística en la zona. La ampliación se ubica al oeste de Zaragoza, entre la A-2 y la antigua N-II, lindando con el Canal Imperial y el sector de Arcosur. Se trata de suelos ahora sin urbanizar, mayoritariamente de cultivo abandonado.

Esta ampliación consolida y refuerza el liderazgo de Aragón como referente logístico europeo, al facilitar la implantación de grandes operadores económicos. El proyecto se articula mediante un Plan de Interés General de Aragón (PIGA) que incluye la urbanización completa del sector, viarios internos, las redes de abastecimiento, saneamiento, energía y telecomunicaciones, espacios libres y zonas verdes.

NUEVO VIAL

Para el desarrollo del proyecto es necesaria la construcción de una nueva conexión estratégica con PLAZA, mediante el vial de acceso desde la calle Turiaso hasta la N-II, considerada una infraestructura clave para la movilidad logística.

La licitación del nuevo vial, obras ejecutadas por Aragón Plataforma Logística, fue publicada el pasado mes de enero con un presupuesto superior a los 22 millones de euros. El objetivo es adjudicar las obras en mayo para que comiencen los trabajos en verano de este año con una duración prevista de 16 meses.

Este nuevo acceso norte permitirá descongestionar los otros dos accesos existentes desde la A-2, las rotondas de la Feria de Muestras y la de la zona opuesta, ya que absorberá el tráfico procedente de Zaragoza desde la antigua N-II y el proveniente de la A-2 en ambos sentidos.

Con la declaración aprobada este miércoles en el Consejo de Gobierno, se promueve el desarrollo del Sector SUZ 90-1 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zaragoza, como extensión natural y funcional de PLAZA, con el objetivo de crear un nuevo polo logístico e industrial que complemente y amplíe la capacidad de PLAZA.

Esta medida, que trasciende el ámbito municipal, refuerza un sector estratégico para Aragón como es el logístico y mejora la movilidad, lo que reduce las emisiones. Con la habilitación de nuevo suelo productivo --logístico, industrial y terciario-- de gran tamaño, se da respuesta a la falta de parcelas de gran superficie en PLAZA, cuya ocupación actual es superior al 90%.Plazos y empleos previstos.

En cuanto a los plazos de ejecución previstos, se estiman dos años para la urbanización del sector, con una inversión de 44 millones. A continuación, se realizará el desarrollo progresivo de las parcelas, en unos 10 años, a cargo de los futuros operadores, con una inversión calculada de 380 millones.

Según la memoria del proyecto, se prevé un impacto económico y de empleo, con la generación de 110 empleos directos en la fase de urbanización y más de 400 durante la construcción de los edificios. Se estiman unos 7.000 empleos estables en la fase de explotación, en los sectores de logística, industria y terciario.