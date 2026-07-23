Declarado un incendio forestal en La Cerollera (Teruel)

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de Infoar. - EUROPA PRESS - Archivo

TERUEL 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo incendio forestal se ha declarado este jueves en el Bajo Aragón, en la localidad turolense de La Cerollera, según ha informado el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón, INFOAR.

El incendio permanece activo desde las 17.05 horas y en la zona de pinar afectada se han desplegado las unidades helitransportadas de Teruel, Ejea y Brea con dos helicópteros medios y uno ligero, así como cuatro brigadas terrestres y una autobomba.