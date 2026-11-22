Llamas en el incendio declarado este domingo en Añón de Moncayo. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El operativo de extinción de incendios del Gobierno de Aragón, INFOAR, trabaja desde esta tarde en un incendio forestal en el término municipal de Añón de Moncayo (Zaragoza), localidad próxima al Parque Natural del Moncayo.

El fuego se ha detectado a las 16.16 horas de este domingo en una zona de vegetación arbustiva situada en una ladera y permanece activo. Por el momento, se desconoce la superficie afectada y las causas de la ignición.

En las labores de extinción participan tres autobombas del operativo INFOAR, una autobomba de los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, una cuadrilla terrestre y una cuadrilla helitransportada integrada por nueve componentes --brigada doble--. La helitransportada trabaja en tierra también.

Desde el Gobierno de Aragón explican que la previsión desde la dirección de extinción es continuar trabajando durante la noche y mantener retenes para vigilar su evolución y poderlo declarar como estabilizado cuanto antes.