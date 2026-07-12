Declarado un incendio forestal en Peñarroya de Tastavins (Teruel)

TERUEL 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Aragón --INFOAR-- ha comunicado un nuevo incendio forestal, declarado este domingo en el término municipal de Peñarroya de Tastavins (Teruel).

El incendio activo se localiza en el Barranco de la Virgen, una zona mayoritariamente de pinos situada junto a la carretera A-2413 con varias masías y naves muy próximas.

Hasta allí el operativo INFOAR del Gobierno de Aragón ha enviado el Helicóptero de coordinación H0 junto a tres brigadas helitransportadas con sus respectivos helicópteros con base en Peñalba, Alcorisa y Teruel, además de medios terrestres todavía por cuantificar.