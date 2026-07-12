Un 90 % de los conductores controlados por la DGT en Andalucía en tramos en obras superaron los límites de velocidad

Archivo - Un agente de la Guardia Civil pide documentación a un conductor en un control de tráfico. Imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 6.402 conductores han sido denunciados durante la campaña de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para comprobar el cumplimiento de las normas en tramos de vías interurbanas en obras, de los cuales el 90,9 % han cometido infracciones relacionadas con el exceso de velocidad.

Así se desprende de los datos provisionales del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, difundidos este domingo por la Delegación del Gobierno en Andalucía, incidiendo en que entre el 22 y el 28 del pasado mes de junio se han controlado un total de 83.884 vehículos.

Así, el 2,8%, de las 6.434 denuncias formuladas, esto es un total de 186 denuncias, fueron por no hacer uso del alumbrado de cruce. Además, 32 denuncias corresponden a la falta de respeto a las señales.

Durante la campaña se denunció también a 27 conductores que conducían haciendo uso del teléfono móvil en esos tramos de obras y a 32 que no hacían uso del correspondiente sistema de seguridad.

Por último, 26 conductores fueron denunciados por conducir bajo los efectos del alcohol y 6 por detectarse presencia de drogas en el organismo.