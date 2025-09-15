La Delegación de Gobierno en Aragón impulsa una jornada para ayudar a detectarla violencia de género en las comunidades

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno de España en Aragón, junto con el Colegio de Administradores de Fincas organizan este martes 16 de septiembre una jornada de detección y atención de la violencia de género en las comunidades vecinales con el propósito de concienciar sobre este problema e informar de cómo hacer frente a él.

El encuentro será inaugurado por el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán. En la primera ponencia intervendrán el jefe de la Brigada de la Policía Judicial de Zaragoza, Carlos García, y la comandante de la Guardia Civil, responsable y coordinadora de Violencia de Género, Beatriz Berné.

A través de sus experiencias y casos concretos, los asistentes podrán conocer de primera mano las situaciones a las que se pueden enfrentar y cuáles son las claves que deben tener en cuenta los administradores de fincas ante una situación de estas características.

En el plano judicial, tomará el relevo en la jornada, el magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, experto en violencia y en el sector de las comunidades de vecinos, y que analizará cómo pueden colaborar en la lucha contra situaciones de maltrato.

La jornada de análisis y trabajo se cerrará con una mesa redonda donde participarán profesionales del sector de la administración de fincas, agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado vinculados a la lucha contra la violencia de género, y el propio magistrado del Tribunal Supremo para continuar analizando en profundidad cuáles son los derechos y obligaciones que tiene un vecino cuando se encuentra ante un caso de violencia contra la mujer en su comunidad.

La jornada, que cerrará el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, Germán Pardiñas, se desarrollará el próximo 16 de septiembre, a partir de las 17.00 horas, en la sede corporativa del Grupo San Valero en Zaragoza, ubicada en la plaza de Santa Cruz.

LAS AGRESIONES SE CONCENTRAN EN EL DOMICILIO

El 76,1% de las agresiones a mujeres en el año 2024 se produjeron en el interior de un domicilio, común o de uno de los miembros de la pareja o expareja, una cifra superior a la media de los últimos 15 años, que se situó en el 75,6%.

Son datos del informe del Consejo General del Poder judicial y el Observatorio contra la Violencia Doméstica y Violencia de Género del año pasado.

En ese documento también se refleja que el 74,3% de esas agresiones fueron en el domicilio común, mientras que el 20% fue en el de la víctima y el 5,7% en el del agresor. Con el fin concienciar a las comunidades vecinales de cómo enfrentarse a un caso de violencia de género,