Delegación del Gobierno asegura que la financiación estatal del SAAD experimenta el mayor incremento desde su creación

Persona mayor en silla de ruedas paseando en comapañia. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Aragón ha asegurado que el Ejecutivo central está cumpliendo plenamente con los compromisos adquiridos con respecto al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y que la financiación estatal ha experimentado en los últimos años el mayor incremento desde la creación del sistema.

Tras las declaraciones de la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón en funciones, Carmen Susín, sobre el nivel de financiación estatal del SAAD, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha insistido en que, técnicamente, no existe una "deuda" entre administraciones.

"El Gobierno de España ha asumido el compromiso político de reforzar la inversión, revertir los recortes aplicados entre 2012 y 2017 (que sí supusieron un quebranto en toda regla) y garantizar la sostenibilidad del sistema en todas las comunidades autónomas", han argumentado.

Entre 2021 y 2025, la Administración General del Estado ha destinado 6.000 millones de euros adicionales al SAAD, una cifra que supera ampliamente el compromiso fijado en el Consejo Territorial (600 millones anuales).

Gracias a este esfuerzo, la aportación estatal se ha duplicado respecto a 2020 y triplicado en comparación con 2015, alcanzando en 2025 un récord histórico de 3.758 millones de euros. En el caso de Aragón, la comunidad autónoma ha recibido 111 millones de euros de financiación estatal en 2025; 72 más que en 2020 y 78 más que cuando el Partido Popular ocupaba el gobierno central.

Es decir, el Gobierno de España invierte más de tres veces más en dependencia en la actualidad, lo que supone una inversión por persona beneficiaria de 2.249,47 euros, por encima de la media estatal de 2.068,56 euros. Es decir, con este Ejecutivo, los beneficiarios de prestaciones de dependencia aragoneses salen ganando.

El compromiso de avanzar hacia una financiación equilibrada entre Estado y comunidades se está cumpliendo progresivamente, especialmente a través del refuerzo del Nivel Mínimo y la recuperación del Nivel Acordado, que suman hoy 3.758 millones de euros.

MÁS QUE CON EL PP

Asimismo, han recordado que hace una década el Gobierno del Partido Popular transfería apenas un tercio de esta cifra. Hoy nos acercamos a un reparto del 50% y es la voluntad de este gobierno alcanzarla, "como se ha demostrado con las nuevas prestaciones derivadas del Real Decreto-ley 11/2025, que fija aportación estatal del 50% en el grado de dependencia extrema".

A esta financiación ordinaria y consolidada se suma la recuperación de las cotizaciones de 100.000 cuidadoras principales en toda España, 2.470 en Aragón. Esta es una partida que el PP suprimió y que supone unos 300 millones de euros anuales en toda España.

También los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), de los que Aragón ha recibido 70 millones de euros para modernizar la teleasistencia y mejorar plazas residenciales. Los datos confirman que el Gobierno cumple con las obligaciones legales, los compromisos políticos adquiridos y reforzando la financiación, incluso cuando otras administraciones reducen su inversión propia o renuncian a ingresos fiscales que podrían destinarse a políticas sociales.

Así, el Ministerio ha reiterado su voluntad de seguir trabajando con todas las comunidades autónomas, incluida Aragón, desde la lealtad institucional y con un objetivo compartido: que todos los partidos apoyen la reforma de dependencia, en trámite en el Congreso, mientras se alcanza la financiación necesaria para garantizar cobertura y calidad del servicio para los aragoneses.