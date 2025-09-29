La delincuencia aumenta un 11,4% el último año en Huesca, pero se mantiene entre las capitales más seguras

HUESCA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Huesca se mantiene como una de las capitales de provincia con unos niveles de seguridad más elevados de España, a pesar de que durante los últimos 12 meses la delincuencia a nivel estadístico en la ciudad ha aumentado un 11,4 por ciento.

Unos datos que se deben al incremento de los delitos telemáticos en un 28,2 por ciento; los relacionados con la violencia de género, con una subida del 15,1 por ciento, alcanzando la cifra de 169 denuncias por violencia de género; los delitos leves de hurto en establecimientos comerciales sobre todo, los delitos leves de lesiones generados, en gran parte, por peleas de menores de edad y los delitos relacionados con la ocupación de inmuebles. La tasa de criminalidad es de 41 delitos por cada 1.000 habitantes.

Así lo ha indicado el comisario provincial de Huesca, Luis Fernando Ascaso, en su discurso, con motivo de la celebración de la festividad de los Santos ángeles Custodios.

Ascaso ha apuntado que la multireincidencia delictiva es el principal problema para erradicar la delincuencia, pese a ello en Huesca se resuelven casi la mitad de los hechos denunciados.

"Pese a que la multirreincidencia delictiva se constituye como el principal problema para la erradicación de la delincuencia, seguimos manteniendo uno de los niveles de eficacia más altos de España, habiendo alcanzado este último año el 45,3 por ciento en el esclarecimiento de los delitos denunciados. Esto significa que en la ciudad de Huesca se resuelven casi la mitad de los hechos denunciados en nuestra comisaría", ha explicado.

BAJAN LOS ROBOS EN VIVIENDAS Y CON VIOLENCIA

Por contra, en los últimos 12 meses han descendido otras actividades delictivas, como robos en viviendas y robos con violencia e intimidación, que tanto preocupan a los ciudadanos.

En su intervención, ha hecho una mención espacial a los delitos de agresión sexual con penetración, ya que en los últimos 12 meses, se han presentado en la comisaría de Huesca 10 denuncias y todas ellas ya están esclarecidas y sus autores puestos a disposición judicial.

El comisario cree conveniente que conforme las Policías Locales de Huesca y Jaca vayan aumentando sus capacidades, estas deberían aumentar su participación en la protección de las víctimas de género. "Considero que conforme las Policías Locales de Huesca y Jaca vayan aumentando sus capacidades, estas deberían aumentar su participación en la protección de víctimas de género, no sólo por el número ascendente de mujeres a las cuales hay que dotarlas de protección, sino también porque eso permitiría a la Policía Nacional aumentar nuestra capacidad de investigación y reacción ante esta tipología delictiva", ha ahondado.

Tras analizar las actividades delictivas y las actuaciones en las que ha tenido que intervenir la Policía Nacional, el comisario ha concluido que el delincuente común se pasa a la ciberesfera y que en la provincia trata de irrumpir el crimen organizado y la delincuencia violenta.

Por otra parte, el comisario ha apuntado que la transformación de la ciudad en cuanto a población, ya que se prevé que en poco tiempo se alcancen los 60.000 habitantes; crecimiento económico y nuevos planes urbanísticos, entre otros, plantea nuevos retos desde el punto de vista policial. Un incremento en población que también lo experimenta la ciudad de Jaca, donde se mantiene le nivel de seguridad más alto de las ciudades de Aragón.

Ante esta nueva realidad, la policía sigue teniendo como objetivo prioritario actuar con la máxima celeridad, con un tiempo de respuesta de unos 3 minutos, tanto en Huesca como en Jaca.

FESTIVIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional de Huesca celebra este lunes en Huesca los actos del día de la Policía con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos del cuerpo.

La jornada ha dado comienzo a las 11.00 horas con una misa en memoria de los fallecidos del Cuerpo y a continuación se ha dado inicio en la plaza López Allué a los actos institucionales, presididos por el subdelegado de Gobierno en Huesca, José Carlos Campo.

Por su parte, el subdelegado de gobierno en Huesca, ha destacado que "la Policía Nacional garantiza con la máxima profesionalidad y eficacia la seguridad y los derechos constitucionales en la provincia de Huesca y que además lo hace desde el compromiso, la templanza, la cercanía, la empatía y la colaboración". Un trabajo que también se desarrolla, ha significado, en colaboración también con otras fuerzas y cuerpos de seguridad de la provincia.

El subdelegado ha destacado varias actuaciones de la Policía Nacional en este 2025, como el desmantelamiento de la mayor plantación Indoor de marihuana detectada en la provincia, los controles fronterizos en Canfranc, el combate a la ciberdelinciencia, la ayuda a la gente mayor, la resolución al atraco en un estanco, el buen ambiente de las fiestas de San Lorenzo, entre otros.

Su deseo, según ha expresado, que la violencia machista sea algo erradicado y que se recuerde la contribución de la Policía Nacional.

Durante el acto se han impuesto las condecoraciones de la cruz al mérito policial, se han entregado un total de 11 condecoraciones con distintivos blanco.