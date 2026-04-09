El Departamento de Agricultura de Aragón llama a la detección precoz de la langosta en el campo

El departamento de Agricultura refuerza la vigilancia frente a la langosta en Los Monegros tras las afecciones del pasado año. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, ha visitado este jueves, junto al jefe de servicio de Sanidad y Certificación Vegetal, Jorge Badules, técnicos de UAGA y agricultores de la zona, parcelas de cereal afectadas el pasado año por plagas de langosta, en el término municipal de Monegrillo (Zaragoza) y ha hecho un llamamiento a la detección precoz de este ortóptero en el campo.

En 2025, alrededor de 10.000 hectáreas en Aragón se vieron afectadas por la langosta, especialmente en la Comarca de Los Monegros, debido a una detección tardía del insecto, lo que dificultó una respuesta eficaz.

Durante la visita, Lanza ha subrayado la importancia de la prevención y la detección precoz: "Es fundamental detectar la presencia de langosta en sus primeras fases larvarias. Por eso pedimos la colaboración de los agricultores. Ante cualquier sospecha, deben avisar de inmediato a las Oficinas Comarcales Agrarias o al Departamento de Agricultura. Actuar a tiempo permite aplicar tratamientos eficaces y evitar daños graves en los cultivos".

El Departamento de Agricultura, Ganandería y Alimentación está preparando la declaración oficial de plaga de manera inmediata y técnicos del Gobierno de Aragón realizarán prospecciones desde la próxima semana en zonas comunes como eriales y caminos de toda la zona de Monegros, para vigilar el comportamiento del insecto en sus primeras fases.

Además, el jefe de servicio, Jorge Badules, ha recordado que la Ley de Sanidad Vegetal responsabiliza a los agricultores la vigilancia dentro de las parcelas y, por ello, ha insistido en su papel clave en el control de la plaga: "el agricultor es el primero que pisa el campo cada día y quien mejor puede detectar cualquier anomalía. Su aviso temprano es decisivo para que podamos actuar con rapidez y eficacia".

Badules también ha recordado lo ocurrido el pasado año como aprendizaje: "La experiencia de 2025 nos demuestra que no podemos bajar la guardia. La detección tardía favorece la expansión de la plaga y multiplica los daños de manera exponencial. Nuestro objetivo es adelantarnos".

LANGOSTA

La langosta o 'Dociostaurus maroccanus' es un insecto extremadamente voraz, capaz de arrasar grandes superficies en poco tiempo. Afecta a todo tipo de vegetales y cultivos, especialmente cereal como cebada y trigo. Las zonas preferentes de puesta en son suelos secos y de suelo duros, pudiendo depositar hasta 70 huevos por animal adulto.

'Dociostaurus maroccanus' pertenece al orden de los ortópteros, dentro de la familia 'Acrididae' y se trata de un insecto de tamaño medio o grande, con potentes patas traseras adaptadas al salto y gran capacidad de desplazamiento.

Su comportamiento gregario en determinadas condiciones la convierte en una plaga especialmente dañina para la agricultura, ya que puede formar concentraciones numerosas que arrasan rápidamente amplias superficies de cultivo.

Por ello, desde el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación se insiste en la importancia de aplicar medidas preventivas, incluidos tratamientos fitosanitarios en fases iniciales, para frenar su desarrollo y evitar la aparición y propagación de plagas.

JORNADA INFORMATIVA DE UAGA CON AGRICULTORES

Tras la visita de campo, Aitziber Lanza y Jorge Badules, junto a técnicos del Departamento y especialistas de la organización agraria UAGA, han participado en una charla informativa celebrada en Monegrillo.

El encuentro ha servido para informar a los agricultores de la zona sobre la identificación de esta plaga, su ciclo biológico y las medidas de actuación más eficaces, incidiendo en la necesidad de una respuesta coordinada para evitar nuevos episodios como el del pasado año.