El Departamento de Agricultura concede 15,8 millones para la incorporación de 253 jóvenes agricultores en Aragón

La convocatoria de 2026 apoya la incorporación de 253 jóvenes agricultores al sector agrario aragonés. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha resuelto la convocatoria de subvenciones para el establecimiento de jóvenes agricultores correspondiente a 2026, en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. La resolución definitiva, firmada por el director general de Desarrollo Rural, Ángel Ubieto, concede ayudas a 253 beneficiarios por un importe total de 15.810.000 euros.

Por provincias, se aprueban 99 incorporaciones en Zaragoza, con 6.317.500 euros; 88 en Huesca, con 5.505.000 euros; y 66 en Teruel, con 3.987.500 euros.

La convocatoria, regulada por la Orden AGA/103/2026, de 23 de enero, recibió un total de 262 solicitudes para el establecimiento de jóvenes agricultores. De ellas, 259 accedieron al proceso de concurrencia competitiva, tras 3 desistimientos, y finalmente se han concedido 253 ayudas, mientras que 6 solicitudes han sido desestimadas por no reunir alguno de los requisitos necesarios.

Las subvenciones para el establecimiento de jóvenes agricultores están financiadas en un 43% con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, y en un 57% con cargo a los presupuestos del Gobierno de Aragón.

RELEVO GENERACIONAL EN EL SECTOR AGRARIO

El apoyo a la incorporación de jóvenes agricultores es una línea estratégica para el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con el objetivo de favorecer el relevo generacional, facilitar la creación de empleo joven en el medio rural y reforzar la continuidad de la actividad agraria en Aragón.

De las 253 personas beneficiarias, 65 son mujeres, lo que representa el 25,69% del total. La edad media de los jóvenes que se incorporan al sector agrario con esta convocatoria es de 28 años. Por tramos de edad, 103 beneficiarios tienen entre 18 y 25 años; 57, entre 26 y 30 años; 40, entre 31 y 35 años; y 53, entre 36 y 40 años.

Las personas beneficiarias dispondrán de un plazo máximo de 24 meses desde la firma de la resolución, el 4 de agosto de 2026, para ejecutar la actividad subvencionable. Además, dentro de los nueve meses siguientes a la aprobación de la subvención, deberán empezar a aplicar el plan empresarial aprobado.

La convocatoria se enmarca en las medidas del PEPAC 2023-2027 dirigidas a facilitar el establecimiento de jóvenes agricultores y a reforzar la continuidad de la actividad agraria en Aragón.