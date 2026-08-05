El Departamento de Agricultura concede 15,8 millones para la incorporación de 253 jóvenes agricultores en Aragón

La convocatoria de 2026 apoya la incorporación de 253 jóvenes agricultores al sector agrario aragonés.
La convocatoria de 2026 apoya la incorporación de 253 jóvenes agricultores al sector agrario aragonés. - GOBIERNO DE ARAGÓN
Europa Press Aragón
Publicado: miércoles, 5 agosto 2026 10:29
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ZARAGOZA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha resuelto la convocatoria de subvenciones para el establecimiento de jóvenes agricultores correspondiente a 2026, en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. La resolución definitiva, firmada por el director general de Desarrollo Rural, Ángel Ubieto, concede ayudas a 253 beneficiarios por un importe total de 15.810.000 euros.

Por provincias, se aprueban 99 incorporaciones en Zaragoza, con 6.317.500 euros; 88 en Huesca, con 5.505.000 euros; y 66 en Teruel, con 3.987.500 euros.

La convocatoria, regulada por la Orden AGA/103/2026, de 23 de enero, recibió un total de 262 solicitudes para el establecimiento de jóvenes agricultores. De ellas, 259 accedieron al proceso de concurrencia competitiva, tras 3 desistimientos, y finalmente se han concedido 253 ayudas, mientras que 6 solicitudes han sido desestimadas por no reunir alguno de los requisitos necesarios.

Las subvenciones para el establecimiento de jóvenes agricultores están financiadas en un 43% con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, y en un 57% con cargo a los presupuestos del Gobierno de Aragón.

RELEVO GENERACIONAL EN EL SECTOR AGRARIO

El apoyo a la incorporación de jóvenes agricultores es una línea estratégica para el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con el objetivo de favorecer el relevo generacional, facilitar la creación de empleo joven en el medio rural y reforzar la continuidad de la actividad agraria en Aragón.

De las 253 personas beneficiarias, 65 son mujeres, lo que representa el 25,69% del total. La edad media de los jóvenes que se incorporan al sector agrario con esta convocatoria es de 28 años. Por tramos de edad, 103 beneficiarios tienen entre 18 y 25 años; 57, entre 26 y 30 años; 40, entre 31 y 35 años; y 53, entre 36 y 40 años.

Las personas beneficiarias dispondrán de un plazo máximo de 24 meses desde la firma de la resolución, el 4 de agosto de 2026, para ejecutar la actividad subvencionable. Además, dentro de los nueve meses siguientes a la aprobación de la subvención, deberán empezar a aplicar el plan empresarial aprobado.

La convocatoria se enmarca en las medidas del PEPAC 2023-2027 dirigidas a facilitar el establecimiento de jóvenes agricultores y a reforzar la continuidad de la actividad agraria en Aragón.

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