El Departamento de Economía tendrá 97 millones de fondos propios en 2027 y destinará 17,5 millones al DAT 'Alierta'

1128612.1.260.149.20261026144227 El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante su visita al Instituto Tecnológico de Aragón. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Economía tendrá en 2027 un presupuesto de 97 millones de euros de fondos propios, que se sumarán a los del ITA, el INAEM y otros organismos englobados en este área "para un Aragón que quiere progresar y seguir mejorando el bienestar de todos". Un total de 17,5 millones de euros se destinarán al DAT 'Alierta'.

"El esfuerzo del Gobierno de Aragón por apostar por proyectos en el Departamento de Economía para que se puedan multiplicar las mejoras en el resto de Departamentos es también extraordinariamente importante", ha enfatizado el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, en declaraciones a los medios de comunicación.

También ha indicado que su Gobierno "tiene muy claro el orden de los factores", exponiendo que Aragón necesita "una economía próspera, que Aragón esté a la cabeza de las economías en España para que los presupuestos que sigamos aprobando sigan ayudando a mejorar la sanidad, la educación, la política de vivienda o las políticas sociales: Es lo que, seguro, haremos durante los próximos años".

"Para que podamos pagar servicios públicos de calidad necesitamos que la economía funcione, también para seguir creando puestos de trabajo y seguir mejorando los sueldos de todos los aragoneses, y eso es lo que está pasando hoy con este Gobierno, y está pasando mucho mejor de lo que está ocurriendo en otras comunidades autónomas". Azcón quiere que "Aragón sea una tierra atractiva para quien quiera venir a invertir".

El Gobierno de Aragón destinará 17,5 millones de euros del presupuesto de 2027 a iniciar la construcción del Distrito Aragonés de Tecnología (DAT) 'Alierta', un parque tecnológico que se ubicará en la zona norte de la ciudad de Zaragoza y que contará con varias iniciativas emblemáticas, entre otras un proyecto del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE).

Tras visitar el Laboratorio de Energía del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), Azcón ha comentado que de los 17,5 millones de euros, cinco se invertirán en la ampliación del ITA, unos trabajos que comenzaron la semana pasada y que se extenderán a lo largo de 2027.

El objetivo es que "el DAT 'Alierta' pase del papel a la realidad", ha explicado el jefe del Ejecutivo autonómico, recalcando que las obras de este "proyecto estratégico" comenzarán "en tiempo récord" y que este parque tecnológico será "uno de los pilares esenciales del Aragón del futuro que queremos construir".

Del ITA ha dicho que "representa la innovación, la competitividad, la investigación, una parte muy importante de lo que queremos que sea Aragón, de lo que es Aragón y de lo que queremos que continúe siendo".

El Laboratorio de Energía se dedica al modelado y emulación de sistemas de emisión cero. Los técnicos e ingenieros simulan sistemas eléctricos e investigan con sistemas colectivos o individuales de grandes de empresas, también fenómenos como el apagón de abril de 2025.

"En Aragón cada megavatio cuenta" y, por lo tanto, uno de los debates es cómo ser más eficientes, innovadores y competitivos, ha manifestado Azcón, aseverando: "Necesitamos certezas, seguridad" porque "la inseguridad significa dudas y las dudas no ayudan a la inversión".

El Ejecutivo regional desea que quien venga a Aragón a invertir "tenga la mayor de las certezas", lo que requiere también que se realicen inversiones en la red eléctrica, por lo que el presidente ha lamentadoc que "llevamos años de retraso en la planificación energética en nuestro país", en alusión expresa al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), haciendo notar que este retraso "hace que los inversores tengan dudas". También, "que la generación de energía que tenemos en nuestra Comunidad Autónoma no podamos consumirla como nos gustaría en Aragón".

Ha recordado que el MITECO ha anunciado inversiones por 17.000 millones de euros en la red eléctrica y ha considerado que el 43% de las inversiones recogidas en el plan energético "deberían haberse hecho en el pasado", con el anterior plan, añadiendo que "solo la incompetencia y la falta de inversión explican que en Aragón y en España tengamos problemas tan importantes como estamos teniendo en la energía".

"Estamos yendo a un escenario en el que los precios de la energía se van a disparar", ha advertido Azcón, entre otras causas por la falta de inversión en la red de transporte de energía, que impide aprovechar la energía renovable en Aragón.

Otro proyecto del ITA, ha continuado el jefe del Ejecutivo autonómico, atañe a la mejora de la administración con Inteligencia Artificial colaborativa, destacando que "el Gobierno de Aragón está a la cabeza de aplicar la IA y de hacerlo, además, en el ámbito de la Consejería de Salud con un objetivo, mejorar las condiciones de nuestro sistema sanitario y que los pacientes puedan beneficiarse". La IA se aplicará a ámbitos como la valoración de méritos o el diagnóstico de radiografías.

DIGITALIZACIÓN

También el año próximo se pondrá en marcha un plan de digitalización para que las pymes "puedan beneficiarse" de las grandes inversiones empresariales empresariales anunciadas. El Ejecutivo regional apoyará la creación de 'start ups' tecnológicas "como nunca se había hecho hasta ahora".

"No solamente se trata de atraer grandes inversiones a Aragón, sino que se trata también de que nuestras pequeñas y nuestras medianas empresas entiendan que la transformación tecnológica es clave para el futuro y que la ayuda del Gobierno de Aragón va a estar también ahí para que esa transición se pueda hacer".

VOLVEREMOS

En el marco de la digitalización, Azcón ha incluido el programa 'Volveremos' de impulso al comercio de proximidad, "el proyecto más importante que se está haciendo en España para ayudar a los pequeños comerciantes", que comenzó en la capital aragonesa y se ha extendido a toda la Comunidad Autónoma.

"Vamos a seguir apostando por 'Volveremos", ha realzado Azcón, avanzando que se destinarán cinco millones de euros antes del Black Friday "para que los aragoneses puedan hacer sus compras en el pequeño comercio" de Aragón, lo que generará una facturación de cien millones de euros en 70 municipios de la Comunidad Autónoma. El sector del comercio aragonés es el que más crece de toda España, según el INE, ha apuntado.