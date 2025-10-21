El Departamento Educación de Aragón sustituye las calderas de los CEIP Joaquín Costa y Sainz de Varanda de Zaragoza

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón va a sustituir las calderas de los CEIP Joaquín Costa y Sainz de Varanda, en la capital aragonesa. Estos trabajos de mantenimiento de los equipamientos de ambos centros escolares supondrán una inversión total de 180.669,26 euros.

La mejora de las instalaciones en los dos colegios se ha licitado en un mismo lote y tendrá un plazo de ejecución de dos meses. Está previsto que se sustituyan las calderas, sistemas de conducción y algunos radiadores, han indicado desde el Gobierno de Aragón.

La actuación forma parte del plan de sustitución de escaleras y de climatización de centros del Servicio Provincial de Educación de Zaragoza, al que se destina un millón de euros en tres años para este tipo de mejoras que redundan en el bienestar de los alumnos y docentes.

Las próximas mejoras en calderas se llevarán a cabo en el Colegio Ramón y Cajal de Pina de Ebro, donde se cambiará también el cuarto de calderas, y en el IES Conde Aranda de Alagón.