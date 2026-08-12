El Desafío Solidario Posest 3375, que saldrá de Monzón, dedica su quinta edición a favor de la Asociación Down

Presentación de Desafío Solidario en Monzón. - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

MONZÓN (HUESCA), 12 (EUROPA PRESS)

El concejal de Deportes, Eliseo Martín, los representantes del Desafío, José Ramón Villa, Israel Tena y Sergio Batista, y los miembros de la Asociación Down, Yolanda Herbera y Luis Sagarra, han presentado este miércoles en el Salón Azul el Desafío Solidario Posest 3375, que saldrá de Monzón el día 4 de septiembre, dedicado este año a la Asociación Down.

Eliseo Martín ha señalado que "la verdad que ya lo dice la propia palabra, desafío. Es un reto extremo que tiene mucha magia, ya que se desarrolla por nuestro entorno más bonito del Pirineo. Cinco ediciones que nos hablan del gran potencial que tienen los deportistas que lo hacen, porque realmente son muchos kilómetros, son 24 horas muy intensas de un esfuerzo, que muchas veces es titánico. En este caso el desafío está dedicado a la Asociación Down que viene realizando una gran labor desde hace muchos años".

Saldrá el día 4 de septiembre, a las 18.00 horas, desde la Plaza del Conservatorio donde regresarán, tras haber completado los 143 kilómetros del desafío que se hace en bici y corriendo.

José Ramón Villa ha comenzado agradeciendo el apoyo de las instituciones "porque sin vuestra colaboración no sería posible su celebración. "Volvemos un año más, la quinta edición y volvemos con la misma ilusión que la primera, porque tenemos muchas ganas. Este año vamos a subir el Posets, lo hemos cambiado por el Aneto, un poco buscando nuevas motivaciones, buscando nuevas rutas. Quizás el Posets es menos técnico, pero no deja de ser un 3000, el cual requiere también un gran esfuerzo y venimos motivados como todos los años, somos un grupo de deportistas al final amateurs que nos gusta esto y tenemos ganas de retos y desafíos".

De los datos técnicos del Desafío se ha encargado Israel Tena: "Este año subiremos, igual nos quedaremos en Eriste, pero haremos un pequeño cambio por Graus y Capella para volver a enlazar con Campo para intentar sumar un poquito más de desnivel y distancia para que el recorrido siga siendo duro en bicicleta. Luego, como he comentado, subiremos desde Eriste a Poset, no hay que desmerecer la subida a Poset, la distancia similar al Aneto. Sí que es menos técnico, pero el desnivel es bastante mayor. Este año andaremos sobre los 2400 positivos, siendo Aneto más o menos unos 1600".

El grupo de deportistas será de 30 y ya vienen preparándose para realizar este reto deportivo y solidario. En nombre de la Asociación Down, Luis Segarra, ha querido "dar las gracias en nombre de la asociación y de la Junta de Down Huesca, aunque lo los beneficios va para la para el local de Monzón. Y estamos muy contentos de arroparos, de estar con vosotros y de animaros en la salida y en la recepción de a vuestra vuelta".

Por último, Yolanda Hebera ha querido recordar algunos datos de la Asociación que nació en Huesca hace 35 años y que lleva en Monzón 26. "Iniciamos nuestra actividad en el Hogar del Jubilado de la Plaza San Juan y luego ya el ayuntamiento nos cedió un piso en la en Molino, en la Plaza Juan Carlos I. Y ya en la pandemia, el Gobierno de Aragón nos cedió el local donde antes estaba el INAEM y estamos allí encantados porque es un lugar súper accesible, iluminado, muy bien".

Ha agregado que "Nosotros trabajamos con personas con discapacidad. Al principio eran personas solamente con síndrome de Down porque la asociación la crearon cuatro familias de distintos puntos de la provincia. Entonces, para acercarlo al territorio, pues hicieron una asociación que se acabó de formar en el 1991.Y a partir de allí desde Huesca, pues se fue acercando la asociación a Barbastro y Monzón y, posteriormente, a Sabiñánigo y Fraga".