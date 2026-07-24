Desalojados los vecinos de Cuevas de Cañart por el incendio de Ejulve (Teruel)

El CECOPI se ha reunido en la mañana de este viernes, con la presencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y varios consejeros. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de la localidad turolense de Cuevas Cañart, unas 70 personas, han recibido en sus móviles un ES-ALERT ordenando su evacuación y deben dirigirse al pabellón de Alcorisa.

Además, se ha elevado el nivel de alerta, que ha pasado de Situación Operativa 2-Nivel 2.

El Gobierno de Aragón ha solicitado la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y se está a la espera de que lo confirme el Ministerio del Interior.

La pasada noche se han registrado en este incendio reproducciones, que han provocado la reapertura del flanco izquierdo. Los trabajos de esta jornada se centran en contener estas reproducciones, consolidar el perímetro y evitar nuevos avances.

Se han movilizado esta mañana dos brigadas helitransportadas, además del helicóptero de coordinación de INFOAR (H0), una nueva brigada helitransportada de Aragón y otra procedente de la provincia de Castellón. Asimismo, por parte del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) se incorporaron un avión anfibio, un avión de carga en tierra, un avión de coordinación y una brigada BRIF.