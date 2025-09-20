Desalojan a parte de los residentes del Centro de Atención a la Infancia Migrante de Torrero por un incendio

ZARAGOZA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio registrado este sábado a primera hora de la tarde en el Centro de Atención a la Infancia Migrante (CATIM) del barrio de Torrero-La Paz, en Zaragoza, ha obligado al traslado de parte de sus 24 residentes a otro alojamiento de la red del Instituto Aragonés de Servicios Sociales --IASS--, sin que haya habido que lamentar daños personales, según ha informado el Gobierno de Aragón.

El fuego, cuya causa ya investiga la Policía Nacional, se ha localizado en una de las estancias de la primera planta del edificio y ha llevado al IASS a trasladar de forma provisional a los allí alojados a otro dispositivo de la red del IASS.