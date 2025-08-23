Desaparece en Zaragoza una menor de 13 años que necesita medicación

Imagen de la adolescente de 13 años Angie A.C. Buscada desde este viernes en Zaragoza. - CNDES
Publicado: sábado, 23 agosto 2025 12:49
ZARAGOZA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha lanzado una alerta para localizar a Angie A.C., una adolescente de 13 años que requiere de medicación y a la que la Policía Nacional busca desde este pasado viernes 22 de agosto en Zaragoza.

    El aviso, publicado en la web del organismo nacional y difundido a través de su cuenta oficial en la red social X, pide la colaboración de la ciudadanía para localizar de manera urgente a esta chica de pelo negro, 145 centímetros de altura, 40 kilos de peso y de ojos marrones.

    La última vez que fue vista vestía camiseta amarilla, mallas negras y deportivas negras.

    Cualquier tipo de información puede hacerse llegar por medio del formulario habilitado por el CNDES o bien llamando al 091 de la Policía Nacional o al 116000, la línea directa para casos de niños desaparecidos.

