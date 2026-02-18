Desciende el caudal del Ebro y se revisan las parcelas desalojadas de Torre Urzáiz para ver las afecciones

La concejal delgada de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo, delante del acceso cortado a la urbanización Torre Urzáiz, en Movera, desalojada por la crecida ordinaria del Ebro - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El caudal del Ebro va en descenso, con 1.439 metros cúbicos por segundo, después de que el pico de la crecida ordinaria se alcanzara este jueves a primera hora de la tarde con 1.508 metros cúbicos por segundo. Desde el servicio de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza se supervisan las parcelas de la urbanización Torre Urzáiz, que han sido desalojadas el pasado lunes para ver las posibles afecciones provocadas por el agua.

Estas viviendas se ubican en una zona inundable en el barrio rural zaragozano de Movera y a partir de los 1.400 metros cúbicos por segundo ya sufren las afecciones del Ebro.

El caudal de esta crecida ordinaria es "muchísimo más inferior de la predicción inicial, ha comentado la concejal delegada de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo, quien junto al inspector jefe del Cuerpo de Bomberos, Eduardo Sánchez, se han acercado hasta la zona que tiene cortado el acceso.

"Estamos supervisando y mirando no solamente el caudal del Ebro, sino la afección que ya hay. Una vez que veamos que los niveles del caudal van bajando y que la urbanización Torre Urzáiz no tiene afección directa para poder vivir y que los vecinos puedan entrar se les dará aviso para que puedan acceder", ha comentado Bravo.

ESPERAR QUE BAJE DE 1.400 METROS CÚBICOS/SEGUNDO

En declaraciones a los medios de comunicación, Bravo ha informado de que "hay afección y hay inundación, no mucha, pero hay inundación en las parcelas de la urbanización", ha precisado.

Sobre si el agua ha entrado en las viviendas ha dicho que lo desconoce porque "la inspección se hará posteriormente" cuando baje de los 1.400 metros cúbicos por segundo, aunque las afecciones a los caminos de acceso y de alrededor son evidentes.

El desalojo solo afectó a un matrimonio de unos 70 años a los que se ha buscado acomodo en un hostal, ya que la mayorías de estas viviendas son segundas residencias.

Un operativo formado efectivos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Policía Local y servicios sociales acudió a Torre Urzáiz y se informó a todos los propietarios de la posibilidad de tener un alojamiento alternativo.

ACTUACIONES

A lo largo de esta semana se han hecho validaciones en torno al Pabellón Puente, en algún camino por debajo del Puente del Tercer Milenio, que está cortado por prevención al tránsito de vehículos, pero hay paso para peatones y ciclistas.

Se han recorrido las motas más importantes que podían tener afección, que son las de La Almozara y de los barrios rurales de Alfocea y Monzalbarba, que "no tienen afección alguna, salvo filtraciones en los huertos de La Almozara, pero no a la población", ha diferenciado.

Asimismo, se está en contacto con los alcaldes de los barrio rurales de Alfocea y Monzalbarba y junto con bomberos y la Unidad Verde han ido supervisando cada una de las zonas. "Hemos comprobado que podemos estar todos tranquilos", ha subrayado Bravo.

Con la alcaldesa de Movera, donde está Torre Urzáiz también se ha estado en contacto para informarle de que la mayor afección ya se había producido. La vigilancia de Policía Local, bomberos y Protección Civil se ha mantenido durante este tiempo para que las personas que tienen estas viviendas "pudieran estar tranquilas de que nadie iba a acceder".

Todos los operadores municipales desplegados en esta emergencia han trabajado de forma "muy coordinada", ha elogiado Bravo para citar a la Unidad Verde, Bomberos y Protección Civil, Policía Local y Servicios Sociales.

"ENSAYO"

Acerca del comportamiento del río en esta crecida ordinaria ha explicado que están pendientes de los datos que constantemente se actualizan por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y lo que en un primer momento era un crecida en forma de meseta durante tres o cuatro días y que se podía producir un pico entre el jueves y viernes ese máximo ha sido este martes y el caudal del Ebro "va de bajada", ha recalcado.

"Vamos a verlo en positivo, esto es un ensayo para todos los operadores municipales que trabajan en la emergencia", ha instado Ruth Bravo ante nuevas avenidas que se produzcan en primavera con el deshielo porque las distintas borrascas han dejado copiosas nevadas en el Pirineo aragonés.

"Lo que sí que vamos a hacer y es importante recalcarlo, es que una vez que termine, supervisaremos e informaremos de las motas que han podido ser afectadas y en qué puntos concretos, y pasaremos este informe a la CHE, que es el competente a la hora de realizar el mantenimiento de las motas".

Tras reiterar que "los ciudadanos pueden estar tranquilos", la edil ha indicado que la "mayor afección que hay es en Torre Urzáiz" y en cuanto puedan regresar las familias se les comunicará.

El resto de zonas acotadas en Zaragoza, como el parking Sur del Parque del Agua, se irá supervisando de forma paulatina y se irán retirando las balizas para reanudar tanto el tránsito de vehículos como de peatones y ciclistas.