Desciende el número de asuntos ingresados y resueltos en los juzgados de Aragón

Archivo - Edificio de juzgados en la Ciudad de la Justicia. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados y tribunales de Aragón han registrado descensos generalizados en todos los parámetros de su actividad judicial según las cifras hechas públicas este jueves por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. El primer trimestre del año revela descensos del 10,4% en los nuevos asuntos ingresados, un 16,5% en el volumen de los resueltos, un 23,5% en el número de sentencias dictadas y un 12,4% en el número de autos.

Estos datos hacen que las tasas de resolución y de sentencia en Aragón alberguen bajadas del 6,8% y del 11,1% respectivamente y, en consecuencia, se produzca un incremento de las tasas de pendencia y congestión en los órganos judiciales del 19,1% y del 11.6% respectivamente.

La caída de los nuevos asuntos ingresados en juzgados y tribunales viene determinada por el declive del 17,5% de los asuntos en la jurisdicción Civil. En los tres primeros meses de 2026 esta jurisdicción ingresó 19.225. El descenso en la jurisdicción Social es del 12,7%, con 2.430 expedientes ingresados, en la Contencioso Administrativa de un 6,3% menos, con 891 nuevos asuntos, y la Penal, la que menos ha reducido la cantidad de ingresos, que se coloca con un 3,3% menos.

Esta tendencia descendente se mantiene también para el volumen de asuntos resueltos siendo, nuevamente, la jurisdicción Civil la que registra la mayor caída, un 28,1%, seguida de la Contencioso Administrativa con un 10,5%, la Social con un 9,5% y la penal con un 6,3%.

En cifras absolutas, el volumen de asuntos resueltos por jurisdicciones es de 16.628 en la Civil, 814 en la Contencioso Administrativa, 2.529 en la Social y 22.499 en la jurisdicción Penal.

Rompiendo estos descensos, las tasas de pendencia en los juzgados y tribunales se incrementan. Observando las tasas de pendencia (asuntos que continuaban en trámite sin haber finalizado al terminar el trimestre) por jurisdicciones es la Civil la que mantiene el mayor incremento, un 31,2%, con 42.724 asuntos en trámite. A ella le sigue la Contencioso Administrativa con un 28,1%, con 5.451 expedientes, la Social con un 16%, y un cómputo de 7.547 asuntos, y la penal con un 13,2% y un total de 20.147 asuntos en tramitación.

Desglosando las tasas de congestión de los órganos judiciales de Aragón por jurisdicciones las cifras ponen de manifiesto que son los juzgados y tribunales contenciosos administrativos los más congestionados soportando un incremento del 23,4% respecto al mismo trimestre del año anterior. En segundo lugar, los órganos de la jurisdicción civil mantienen un nivel de congestión del 21, 1% seguidos de la Social con un 11,5% y la penal con un 5,8%.