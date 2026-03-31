Desestimada la cautelarísima pedida por la DPZ contra el acuerdo del TACPA sobre la plaza de toros de Zaragoza

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ZARAGOZA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dictado un auto este martes desestimando la petición de medidas cautelarísimas, realizada por la Diputación Provincial de Zaragoza, contra el acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA).

En dicho acuerdo, alcanzado el 18 de marzo de 2026, el TACPA declaraba la nulidad del procedimiento de licitación y de los pliegos sobre la explotación de la plaza de Toros de la Misericordia de Zaragoza.

El escrito remitido a la Sala por el letrado de la DPZ solicita la adopción de una medida cautelarísima, sin oír a la parte contraria, y la suspensión del acuerdo del TACPA apoyándose en circunstancias de especial urgencia y en las consecuencias que tendría para la fiesta de la tauromaquia y su impacto económico y social en la provincia y la ciudad de Zaragoza.

Expresan los magistrados que no ven la urgencia de adoptar esta medida sin antes escuchar a las demás partes legitimas e interesadas en el recurso.

Consideran "más acorde con el principio de audiencia dilatar la decisión cautelar unos días en los que se dará trámite para alegaciones, antes de adoptar la decisión cautelar, teniendo en cuenta que la resolución -del TACPA- es de 18 de marzo y la solicitud de cautelar se presentó ayer", día 30 de marzo.

Basándose en el artículo 135 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LRJCA), concluyen que "ha de denegarse la cautelarísima y tramitar el presente procedimiento por el trámite ordinario dando traslado de la petición a la Administración recurrente y al TACPA para que emplace a los participantes en la licitación y a los recurrentes ante el TACPA, con el objeto de que puedan en plazo común de dos días realizar las alegaciones que estimen oportunas en defensa de su derecho".

La cuestión sobre la que planea la discrepancia, y por la que se plantean los recursos ante el TACPA y ahora la petición de una medida cautelar, reside en si la gestión de la plaza de Toros de La Misericordia puede realizarse mediante arrendamiento de un bien patrimonial o si debería ser mediante un contrato de concesión de servicios.