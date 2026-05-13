La desratización de Zaragoza será bianual tanto en el alcantarillado como en superficie - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza desarrollará de forma preventiva una campaña integral de desratización, con una periodicidad bianual, en todas las alcantarillas de la ciudad y también en la superficie en distintos puntos estratégicos y zonas verdes para evitar la proliferación de roedores asociada a las obras de saneamiento y de renovación de numerosas calles en obras y de otros proyectos más complejos, como la regeneración del río Huerva.

La consejera municipal de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha informado de esta medida que ejecutará el Instituto Municipal de Salud Pública y que figura en el contrato de tratamiento de plagas con la concesionaria Bionext y que alcanza los 500.000 euros, así como intervenciones programadas en parques, jardines y edificios municipales.

Tatiana Gaudes ha explicado que el plan de control de plagas se ejecuta en varias fases y en la actualidad las 33.000 arquetas y sus zonas críticas incluidas en la planificación se han tratado o están en proceso. Consiste en introducir un raticida, a gran profundidad, suspendido de un alambre que se cuelga con un clavo en el interior de la alcantarilla y que por su composición química es atractivo para el roedor que lo muerde y antes de morir se puede rastrear porque las heces son de color azulado.

El operativo, basado en un protocolo técnico específico, combina cebado en red subterránea y dispositivos avanzados de control. El tratamiento utiliza rodenticida de alta eficacia, con dosis preventivas de entre 40 y 80 gramos por punto, que se incrementan hasta 200 gramos en aquellos emplazamientos donde se detecta mayor actividad o consumo.

"Si vemos que el cebo se ha comido, se empieza a hacer un seguimiento exhaustivo cada dos, tres, cuatro y cinco días para comprobar que baja el consumo de ese cebo hasta el momento en el que se ve que está intacto, que significa que plaga se ha extinguido", ha expuesto Gaudes.

TRAMPAS

En zonas ambientalmente sensibles, como el entorno del río Huerva, se han instalado sistemas Ecobox para mejorar la seguridad del tratamiento y la eficacia del seguimiento.

Estas cajas tienen un orificio por el que acceder el roedor atraído por el olor de la crema de cacahuetes colocada en un cepo que al intentar comer se acciona el muelle y queda aprisionado. Este producto, como el de consumo humano, les resulta muy atractivo por la grasa y azúcar que les aporta.

FASES

La primera fase, desarrollada en el último trimestre de 2025 ha consistido en un plan de choque en áreas de alta intensidad urbana y se han revisado más de 135 arquetas en zonas del distrito Centro, Casco Histórico, entorno del Parque Bruil, plaza de San Roque y varias calles del noroeste de Zaragoza como avenida de Cataluña de Isla de Mallorca. También se ha actuado en las calles Coso, Blasco, Sastrón o Pedro Soler al priorizar áreas de mayor tránsito y con afección directa por obras.

La segunda fase se ha centrado en labores de mantenimiento activo y protección de áreas con actuaciones urbanísticas a corto plazo. Entre los puntos destacados figura la intervención en los tramos 1 y 2 del río Huerva, desde el puente Blasco del Cacho hasta el cubrimiento de Gran Vía y desde Miguel Servet hasta la desembocadura en el Ebro.

También se han hecho tratamientos en paseo de Pamplona, avenida América, calle Utrillas, avenida Valencia, calle Asalto y en el barrio rural de Casetas, donde se ha reforzado el control preventivo ante actuales y futuras ejecuciones de obra.

La tercera fase se ha desplegado durante el primer trimestre de 2026 con una campaña masiva en la red subterránea para consolidar la cobertura del alcantarillado en los distritos de Las Fuentes, Torrero, San José, Delicias, Miralbueno, Oliver, Actur o Arrabal, entre otros. Las actuaciones se han extendido a zonas clave como el polígono industrial de Malpica, paseo Ruiseñores y el entorno de Monsalud.

Una de las claves del plan es la trazabilidad, ya que cada arqueta y pozo de registro ha sido inspeccionado individualmente y clasificado según el nivel de consumo detectado, mediante un sistema de etiquetado por colores, que permite conocer la evolución del tratamiento y planificar refuerzos. Esta metodología facilita el control exhaustivo de la red y la respuesta inmediata ante cualquier repunte.

Gaudes ha comentado que estos días se trabajan en la monitorización de todos los cebos que han ido poniendo en cada una de las alcantarillas y también en el trabajo en exterior que se refuerza con la colocación de cajas de captura en diferentes espacios para tener un mayor control y seguimiento de cada zonas para aplicar diferentes tratamientos en base a los patrones de consumo.

Además del trabajo en alcantarillado y en superficie con las trampas se ha actuado en colaboración con Horeca para hacer una revisión de todas las plataformas en calzada de Zaragoza. Se han revisado más de 550 plataformas y se ha hecho un tratamiento por parte de los propietarios, justificado con el debido resguardo de la empresa contratada, ha puntualizado. Asimismo, se ha propuesto sancionar a unas 36 terrazas por no haber cumplido con esta limpieza obligatoria.

UNIVERSIDAD

Las ratas capturadas con trampas y cajas se envían para su análisis a la Facultad de Veterinaria, en el marco de la colaboración con la Cátedra de Investigación de Plagas Urbanas y Salud Pública. Desde octubre de 2025 hasta abril de 2026 se han remitido 130 ratas.

El análisis se centra en la búsqueda de Salmonella, Campylobacter, Toxoplasma y Lehismania. Hasta la fecha, el porcentaje de positivos es de entre un 2 y un 4 por ciento en las dos primeras familias de bacterias, y aún no se tienen resultados de las dos últimas.

TRATAMIENTO CONTRA GARRAPATAS EN LOS PARQUES

Asimismo, continúa la habitual campaña de tratamiento preventivo frente a la aparición de garrapatas en parques y zonas caninas. Este año, dada la lluviosa primavera y el crecimiento de la vegetación ha obligado a adelantar a abril la fecha de los tratamientos, que se llevan a cabo de forma progresiva en unos cuarenta espacios.

Los trabajos de desinsectación se realizan en puntos acotados y debidamente señalizados que se deben respetar. Se recomienda a los propietarios de mascotas que extremen la precaución si pasean por las proximidades de zonas recién tratadas y eviten que los animales accedan a esos espacios. Aunque la gran mayoría de las picaduras suele ser inofensiva, la garrapata puede ser vector de transmisión de enfermedades y suele aparecer cuando llega el calor.

Para prevenir su proliferación, el Instituto Municipal de Salud Pública ha reforzado en los últimos años estos tratamientos preventivos.

NUEVO CONTRATO EN LICITACIÓN

El nuevo contrato de gestión integral de plagas tiene como objetivo principal reducir la presencia de roedores, insectos, mosca negra o palomas hasta niveles compatibles con la salud pública y el bienestar ciudadano, mediante la vigilancia continua y la actuación coordinada en todo el término municipal.

El servicio amplía no sólo su presupuesto, que pasa de 300.000 euros anuales a 500.000, sino que mejorará su alcance y estructura sobre una doble vertiente preventiva y correctiva.

Así, además de responder a avisos e incidencias, se refuerzan los programas planificados para anticiparse a la aparición de plagas, una de las principales mejoras del contrato. Entre ellos destaca el programa de desratización del alcantarillado, que contempla actuaciones preventivas periódicas, que pasan de una a dos veces al año, en toda la red de más de 33.000 registros.

Asimismo, el contrato incluye actuaciones específicas como el control de garrapatas en parques públicos, tratamientos contra la mosca negra en ríos y cauces, y un programa estructurado de control de la población de palomas mediante sistemas de captura controlada y seguimiento técnico.