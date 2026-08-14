Detenido el conductor de un camión por conducción temeraria en la A-68, en la provincia de Zaragoza

Varias personas alertaron con sus llamadas de las conducción errática. - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un camión en la provincia de Zaragoza como presunto autor de un delito de negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la detección de alcohol y drogas. Esta misma persona está siendo investigada por un supuesto delito contra la seguridad vial por conducción temeraria.

Los hechos se iniciaron la mañana del pasado viernes 7 de agosto cuando se recibieron varias llamadas en la central de emergencias de Guardia Civil (062) por parte de usuarios que circulaban por la A-68, término municipal de Zaragoza, comunicando la conducción errática con riesgo para la circulación de un camión por dicha vía.

Tras activar a varias patrullas del Subsector de Tráfico de Zaragoza se localizó el vehículo articulado e identificó a su conductor, a quien se le informó de la obligación de someterse a las pruebas reglamentarias de detección de alcohol y drogas. Al negarse expresamente a realizarlas el conductor fue investigado por un supuesto delito de negativa a las pruebas.

Horas más tarde, tras el análisis de material audiovisual aportado por un Policía Municipal de Madrid, que se encontraba fuera de servicio, los agentes apreciaron indicios racionales de un supuesto delito de conducción temeraria.

La localización del vehículo fue posible gracias a la colaboración ciudadana: varias personas alertaron con sus llamadas de la conducción errática que estaban presenciando, permitiendo a los agentes de Tráfico actuar con rapidez. La actuación ha sido desarrollada por agentes de la Agrupación de Tráfico pertenecientes al Subsector de Tráfico de Zaragoza.