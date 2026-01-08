Detenido un médico del San Jorge de Huesca que sustraía un medicamento para consumirlo como estupefaciente

Archivo - Imagen de archivo del Hospital San Jorge de Huesca. - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

HUESCA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Huesca a un médico por la sustracción continuada en el hospital San Jorge de un medicamento para su autoconsumo como sustancia estupefaciente.

Los hechos fueron denunciados a principios del mes de noviembre por la dirección del hospital, así como por las responsables del servicio donde se almacenaba dicho fármaco, al haber detectado un aumento inusual del consumo del mismo, e incluso habiéndose forzado un armario donde se guardaban los botes del medicamento.

La importancia de esta sustracción deriva porque en determinados contextos se han registrado usos no terapéuticos de este medicamento, motivo por el que es obligatorio obtener receta médica, ya que se ha detectado el consumo de esta sustancia por vía intravenosa con el objetivo de obtener efectos euforizantes o de satisfacción.

Durante la investigación, las gestiones realizadas apuntaban a la implicación de un médico de otra especialidad, a quien le constaban antecedentes anteriores por falsedad documental, por constar a su nombre varias recetas firmadas aparentemente de forma fraudulenta, prescribiendo el medicamento en cuestión.

El personal sanitario detectó el día 30 de diciembre una nueva sustracción de dos botes de este fármaco, comunicándolo inmediatamente a la Policía.

En el lugar se personaron agentes que interceptaron al médico investigado, hallando en sus bolsillos el medicamento sustraído, así como otra receta falsa prescribiendo el mismo.

Los agentes procedieron a su detención por delitos de robo con fuerza, hurto y falsedad documental y el arrestado fue puesto a disposición judicial.