Detenidos dos menores por asaltar a una octogenaria y robarle de un tirón dos cadenas de oro en Echegaray y Caballero

Vehículo de Policía Nacional estacionado en una calle de Zaragoza. - EUROPA PRESS
Europa Press Aragón
Publicado: domingo, 16 noviembre 2025 10:28

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a dos menores de edad por asaltar a una mujer de 80 años y robarle de un fuerte tirón dos cadenas de oro mientras caminaba por el paseo Echegaray y Caballero. A ambos se les considera presuntos autores de un delito de robo con violencia.

Los hechos sucedieron el pasado miércoles 12 de noviembre sobre las 12.00 horas en el paso de Echegaray y Caballero. Allí, una mujer de 80 años fue abordada por dos jóvenes, que, de un fuerte tirón, le sustrajeron dos cadenas de oro que portaba colgadas al cuello.

Varios ciudadanos presenciaron los hechos y no dudaron perseguir a los autores hasta darles alcance. Uno de ellos fue el propio hijo de la víctima, que al escuchar los gritos de su madre y comprobar que se encontraba en buen estado, corrió detrás de uno de los jóvenes.

De inmediato una patrulla de Policía Nacional se personó en el lugar de los hechos y, tras hacerse cargo de la intervención, detuvo a estas dos personas como presuntos autores de un robo con violencia.

Una vez finalizadas las diligencias pertinentes, uno de los menores fue ingresado en un centro de educación e internamiento por tener una orden en vigor por hechos anteriores.

Por su parte, el otro menor detenido fue puesto en libertad y entregado a su tutor legal.

