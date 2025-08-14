DGT: 490.000 desplazamientos previstos en Aragón para el puente del 15 de agosto

ZARAGOZA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé unos 490.000 desplazamientos de vehículos --90.000 menos que hace un año-- en las carreteras de Aragón en la Operación Especial '15 de agosto de 2025', que comenzará este jueves, 14 de agosto, a las 16.00 horas, y se mantendrá hasta las 24.00 horas del domingo.

Así, desde la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza han advertido de que, a lo largo de este puente festivo, se producirá un importante movimiento de vehículos de corto y largo recorrido por todas las carreteras de la geografía nacional.

Esto se producirá por la coincidencia de las salidas y los retornos relativos al cambio de quincena de las vacaciones de agosto, los desplazamientos a las múltiples localidades que celebran estos días sus fiestas patronales y los viajes hacia poblaciones del litoral, playas, así como a zonas de montaña y segunda residencia durante el puente.

VIAJES DE CORTA DISTANCIA POR FIESTAS PATRONALES

Se incrementarán también los viajes de corta distancia para acudir a las fiestas patronales, tanto en la red principal como en la secundaria y especialmente durante las noches y las madrugadas de estos días en que se desarrolla la Operación Especial, por lo que se recomienda a los conductores extremar las medidas de seguridad vial necesarias.

"A todos estos conductores, sobre todo los que vayan a coger el coche de noche para estos cortos recorridos, hay que recordar que el alcohol y, por supuesto, las drogas son radicalmente incompatibles con la conducción", ha apuntado en declaraciones a los medios de comunicación el jefe provincial de Tráfico suplente de Zaragoza, Lorenzo Domingo, quien ha advertido también de la necesidad de evitar las distracciones, el uso del móvil u otros dispositivos electrónicos, del respeto a las normas de circulación y, en especial, de los límites de velocidad, ya que es otro factor de riesgo "muy importante y muy peligroso".

Por idéntico motivo, se intensificarán las medidas preventivas de control de velocidad, alcoholemia y drogas por parte de las Fuerzas de Vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Por ello, la DGT pone en marcha una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico para dar cobertura al gran número de desplazamientos que se producirán durante estos días, contando para ello con la máxima disponibilidad de sus medios humanos --Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera--, con vistas a facilitar la movilidad y fluidez en las carreteras en que se prevén desplazamientos importantes de vehículos y velando por su seguridad vial.

En concreto, Domingo, ha subrayado que la DGT pone en juego en esta operación especial "todos los recursos" de la Agrupación de Tráfico, de la Guardia Civil, de los centros de gestión y el personal de las unidades de medios áereos, incluidos helicópteros y drones.

Una operación especial, ha continuado, en la que, además del tráfico, que se prevé intenso sobre todo este jueves por la tarde y el domingo, por la ola de incendios que está afectando a muchos puntos de España, lo que ha llevado a la DGT a hacer un llamamiento a planificar los viajes y a dejar libres las vías de acceso en estas zonas a los servicios de emergencias.

MOMENTOS DE MAYOR INTENSIDAD DE TRÁFICO

Los días y horas en los que se prevé una mayor intensidad de tráfico son el jueves, 14 de agosto, de 16.00 a 21.00 horas; el viernes, 15 de agosto, de 10.00 a 14.00 horas; y el domingo, 17 de agosto, de 18.00 a 21.00 horas.

En cuanto a las vías más problemáticas, el jefe provincial de Tráfico ha citado las de alta capacidad --A-2, AP-2, AP-68--, así como la N-330, que es "la puerta de entrada al Pirineo aragonés".

Con el fin de facilitar la circulación por las carreteras durante la Operación Especial '15 de Agosto-2024', de las obras que actualmente se realizan en la red viaria española, serán paralizadas todas aquellas que afecten a la plataforma de circulación y zona de influencia de la carretera desde las 13.00 horas del jueves, 14 de agosto, hasta las 24.00 horas del domingo, 17 de agosto.

PUNTOS CONFLICTIVOS Y OBRAS

Asimismo, la DGT propone, como itinerarios alternativos la AP-68, en lugar de la A-68 o la N-232, en su tramo entre Zaragoza y La Rioja; la Z-40 Sur, en caso de que la Ronda Norte esté congestionada; y la ARA-A1, que comunica la N-II y la AP-2 con la N-232, entre Villafranca de Ebro y El Burgo de Ebro.

En cuanto a los puntos conflictivos por retenciones, se encuentran en la N-330 entre Lanave y Hostal de Ipiés (Huesca); la N-240 en Siétamo (Huesca; y en la N-232 en Azaila (Teruel), sobre el puente sobre el río Aguasvivas afectado por las tormentas del pasado mes de junio, donde hay un semáforo para dar paso alternativo a la circulación.

Además, se restringirá en determinados días y carreteras del territorio nacional la circulación de vehículos de transportes especiales, mercancías peligrosas o que no precisen autorización complementaria --maquinaria de servicio automotriz y grúa de elevación--. En concreto, el 14 de agosto, de 16.00 a 24.00 horas; el 15 de agosto, de 08.00 a 24.00 horas; y el 17 de agosto, de 08.00 a 24.00 horas. También quedará prohibida la circulación a camiones de más de 7.500 kilos en diversos tramos de la N-230 entre el 15 y el 17 de este mes.

CONSIDERACIONES DE INTERÉS

Por otro lado, la DGT hace un llamamiento a que los conductores pongan el vehículo a punto antes de los desplazamientos y a programar el viaje con antelación, evitando en lo posible la salida en días y horas desfavorables. Asimismo, insta a descansar suficientemente antes de circular y a evitar comidas copiosas para evitar la somnolencia, además de no beber alcohol.

Durante el viaje, recuerda la necesidad de utilizar el cinturón de seguridad, tanto en los asientos delanteros como traseros, un sistema de retención infantil adecuado a la edad y estatura de los menores, y casco homologado en el caso de motocicletas y ciclomotores.

La Dirección General de Tráfico insiste también en ajustar la velocidad al tráfico y la vía, dentro de los límites establecidos y manteniendo la distancia de seguridad con el resto de vehículos.

A ello suma la previsión de conducir en caravana y evitando, siempre que sea posible, los adelantamientos, y que, en caso de avería, se retire el vehículo de la carretera, incluso del arcén, siempre que sea posible. De no ser así, es necesario hacer uso de los dispositivos de preseñalización del peligro --triángulos-- y el chaleco reflectante.

Con respecto a los fallecidos en accidentes de tráfico, Domingo ha indicado que, en julio de este año, ha habido que lamentar seis fallecidos en las carreteras aragonesas, a los que se ha sumado recientemente un séptimo, el copiloto de un camión que perdió la vida este miércoles en Gallur (Zaragoza).

"En la última operación especial, la del 1 de agosto, tuvimos la suerte de no tener ninguna víctima mortal. Vamos a ver si en esta operación del 15 de agosto, el lunes podemos decir lo mismo", ha añadido.