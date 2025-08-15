La DGT pide respetar la señalización provisional y los desvíos en zonas de obras como Belchite (Zaragoza)

ZARAGOZA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe provincial de Tráfico suplente de Zaragoza, Lorenzo Domingo, ha instado a respetar la señalización provisional y los desvíos en las zonas de obras, como es el caso de la zona de Belchite, donde muchos conductores optan por atajos que reducen el tiempo de trayecto pero son más peligrosos.

"En general, es muy importante respetar la señalización provisional en las zonas de obra. La vamos a ver porque siempre está en fondo amarillo y tenemos que respetar como conductores esas indicaciones y utilizar los desvíos que están habilitados", ha subrayado Domingo.

Así lo ha trasladado en respuesta a una pregunta sobre la carretera de Belchite, cortada tras las fuertes lluvias de junio, cuya vía alternativa obliga a alargar el recorrido hasta media hora para entrar al pueblo, lo que lleva a muchos conductores a tomar un camino más directo, pero que no está correctamente pavimentado y puede ser peligroso.

En este sentido, el responsable de la DGT ha remarcado que el titular de la vía "está trabajando en recuperar toda esa zona" y que, mientras duren las obras, "hay que respetar esa señalización provisional", tanto en los desvíos como en la velocidad, que debe ser reducida en esos tramos.