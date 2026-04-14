La DGT realiza una campaña específica de control de la velocidad, que "no es buena compañera" en la carretera

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, con dos guardias civiles de Tráfico. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN.

ZARAGOZA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha iniciado una campaña específica de control de la velocidad, que en Zaragoza lleva a cabo la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. "La velocidad no es buena compañera", ha dicho Beltrán, quien se ha desplazado a uno de los puntos de control.

En el 11% de los accidentes de tráfico mortales ocurridos en 2025 en Aragón la velocidad fue uno de los factores concurrentes, ha observado Beltrán.

En esta campaña que concluirá el próximo domingo, la Guardia Civil instala controles específicos sobre el transporte de mercancías y el escolar, que se suman a los radares fijos, móviles y de tramo, así como a los medios aéreos, activos a lo largo de todo el año.

El delegado ha llamado la atención sobre la influencia de la velocidad en el frenado del vehículo según esté el firme seco o mojado, apuntando que a 120 kilómetros por hora la distancia de frenada puede ser de cien metros con el firme húmedo, "con lo cual es inevitable, según qué obstáculos haya, que se produzca una colisión, de manera que siempre hay que estar pendiente de cuál es la velocidad adecuada y no bajar nunca la atención".

Durante la campaña, la Benemérita informa de estos aspectos a los conductores, ha dicho el delegado, haciendo notar que "al final, los conductores que incumplen son objeto de sanción".

Fernando Beltrán ha aludido a una estadística según la cual, en el conjunto de España, más del 60% de los conductores reconocen haber sobrepasado la velocidad máxima permitida en vías convencionales y también en las de alta capacidad, como autovías y autopistas. En la campaña del año pasado, fueron sancionados 1.422 conductores de un total de 34.000 vehículos controlados, "una cifra muy elevada".

La Guardia Civil también revisa otros factores, como el uso del cinturón de seguridad, que es obligatorio, y los medios de retención infantil, que también lo son. Beltrán también ha llamado la atención sobre la influencia del alcohol en los accidentes de tráfico y sobre la conveniencia de utilizar los sistemas de asistencia electrónica para detectar, por ejemplo, vehículos en la zona muerta de los laterales.

En todo caso, "el factor humano sigue siendo indispensable", emplazando a cumplir la normativa, estar pendientes de la carretera y conducir sin prisa porque "el objetivo es llegar y no ahorrarnos unos minutos en la carretera".

Fernando Beltrán ha estado acompañado, en su visita al punto de control de tráfico, por el jefe provincial de Tráfico, José Antonio Mérida, y el coronel jefe del Sector de Tráfico de Aragón, José Luis Díaz. Según datos de la DGT, la velocidad inadecuada es el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico, especialmente, en aquellos con víctimas mortales.

TRAMOS DE RIESGO

Hasta el domingo 19 de abril, los agentes de Tráfico de la Guardia Civil, así como los del resto de policías locales que se han sumado, controlarán especialmente tramos de riesgo donde hay un elevado índice de siniestralidad.

Todo ello siguiendo las recomendaciones de las organizaciones internacionales y europeas y organismos encargados de la seguridad vial de los distintos países a vigilar que los límites de velocidad establecidos se cumplen.

La Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 identifica como un área estratégica la "tolerancia cero con los comportamientos de mayor riesgo" en consonancia con el enfoque del sistema seguro integrado y de acuerdo con los parámetros de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, la cual aborda la necesidad de las actividades de vigilancia y control para reducir el impacto de las conductas de mayor riesgo.

Por todo ello, la campaña es esencial para contribuir a reducir las actitudes de los usuarios que implican comportamientos que ponen en riesgo su vida, y la vida del resto de usuarios. Al tratarse de una campaña desarrollada también a nivel europeo por la asociación RoadPol --European Roads Policing Network--, la vigilancia no sólo se llevará a cabo en España sino en todos los países adheridos a esta asociación.

PUNTOS DE CONTROL DE VELOCIDAD

Además de estas campañas periódicas, la Dirección General de Tráfico utiliza otras herramientas de control de velocidad como son los radares fijos, radares de tramo, los radares móviles o el control aéreo desde los helicópteros del Organismo, con el objetivo de reducir el número, no solo de siniestros mortales sino también de heridos hospitalizados, ya que está demostrado que la velocidad no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico sino también que, a mayor velocidad más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves serán las lesiones producidas a consecuencia de éste.

Desde el 6 de julio de 2024, todos los vehículos matriculados nuevos deben contar con una serie funciones de seguridad avanzadas, las denominadas ADA, entre las que se encuentra el Asistente Inteligente de Velocidad (ISA).

Este sistema, formado por el navegador del vehículo, que muestra el límite de velocidad en la vía por la que se circula, y un sistema de reconocimiento de señales que complementa a la cartografía digital y detecta limitaciones temporales de velocidad, ayuda al conductor a conocer y respetar los límites de velocidad, contribuyendo de este modo a la mejora de la seguridad vial.