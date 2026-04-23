El Día del Libro convierte el Paseo Independencia "en la librería al aire libre más grande del mundo", dice Olloqui

La consejera de Cultura en funciones, Tomasa Hernández; el director general de Cultura, Pedro Olloqui; la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, saludan a Luis Zueco. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha subrayado este jueves que el Día del Libro "convierte el Paseo de la Independencia en la librería al aire libre más grande del mundo". "El día del libro es un enorme proyecto colectivo que se ha construido en la suma del esfuerzo de todas las instituciones, de todas las industrias culturales relacionadas con el mundo de las letras, librrerías, editoriales y autores y con el respaldo y la militancia cultural de todos los aragoneses", ha afirmado.

"Este encuentro colectivo transforma por un día el paseo de la Independencia de Zaragoza en la mayor librería del mundo al aire libre y es un espectáculo ver una ciudad transformada en una capital cultural construida por todos los ciudadanos, un éxito del que debemos felicitarnos todos los aragoneses", ha manifestado el director general, para considerar que es "precioso" que se celebre el Día de Aragón con la cultura como "vehículo principal" de la jornada.

En el recorrido por los expositores del Día del Libro han participado la consejera de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Tomasa Hernández, el director general de Cultura, Pedro Olloqui, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, la consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, el diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de la Diputación de Zaragoza, José Manuel Latorre, el presidente de la Comisión Permanente del Libro (COPELI), Daniel Viñuales, y el secretario de COPELI, Ángel Gálvez.

El Día del Libro cuenta este año con 115 expositores y 350 autores, distribuidos a lo largo del paseo de la Independencia, plaza de Aragón, plaza de Santa Engracia y, por primera vez, también plaza de Salamero, por lo que el Día del Libro crece este 2026 en superficie dedicada al mundo del libro.

Los expositores están distribuidos en 175 arcadas y espacios habilitados --frente a las 157 del año pasado--, con representación de 25 librerías, 49 editoriales y distribuidores asociados, una gran superficie, otras entidades como la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores, la Aragonesa de Autores de Cómic, o la de Libro Viejo, y otras 36 entidades.