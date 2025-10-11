El día no lectivo de los escolares se deja notar en la jornada pilarista del viernes con 157.000 personas

ZARAGOZA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza encara ya los días grandes de las Fiestas del Pilar y eso se nota en sus calles, donde este viernes 10 de octubre más de 157.000 personas disfrutaron de los actos organizados. En total, más de 1.100.000 de personas (1.183.010) han participado ya en alguno de los eventos festivos programados.

Gracias al primer día festivo en los colegios, numerosos niños y niñas tuvieron la oportunidad de disfrutar de las fiestas tanto por la mañana como por la tarde.

"Estamos encantados con esa gran respuesta por parte del público. Ayer ya no hubo cole, entonces se notó mucho en la existencia a la programación infantil y durante toda la jornada, más de 42.000 personas disfrutaron de esas actividades para los más pequeños", ha destacado la consejera municipal de Culturas, Sara Fernández.

Por espectáculos, la Comparsa de Gigantes y cabezudos congregó a 6.000 personas, el León Garganchón (2.215 personas), y el Tragachicos (1.904 personas), la Barraca de los Títeres en la calle Moret (1.063 personas) y el Parque de las Marionetas (5.850 personas).

El parque Río y Juego destacó por su afluencia (25.000 personas) y en el Parque de las Marionetas se agotaron todas las entradas (5.250).

También estuvo muy concurrido el concierto Cadena Ser 'presenta Los 40 Pilar Pop' con Nil Moliner, Ruslana, Naiara, Paul Thin, Samurai, Walls y Depol en el Escenario Ambar Fuente de Goya, que tuvo una asistencia 35.000 personas.

Además, en el marco del XV Festival Internacional de Teatro de Feria (Parque de las Marionetas) se celebró una función de marionetas para adultos que tuvo ocupación plena. La programación de Artes Escénicas en la calle congregó a más de 5.600 personas (5.620). Destacó especialmente el Off de Calle.

Un total de 4.540 personas se acercaron a presenciar las actuaciones de danza, del teatro de calle, del circo y del humor, destacando especialmente el espectáculo itinerante La dinamo funk, que congregó en el Paseo Independencia a 3.500 personas.

En el escenario de Fuente de la Hispanidad regresó el folclore más tradicional, donde además ayer participaron por la mañana las Escuelas de Jota, demostrando la cantera que está por venir.

Más de 3.300 personas pudieron disfrutar de la programación prevista en torno a las jotas.

Así, según los datos registrados de participación, un 71% del total de las personas que ayer disfrutaron de las fiestas lo hicieron a través de los actos gratuitos en la calle.

MOVILIDAD

Este viernes fue el primer día no lectivo, lo que facilitó la circulación en la ciudad, especialmente en el entorno de los colegios. La Línea 1 del tranvía registró 120.535 usuarios, con cifras provisionales a la espera de contabilizar todas las validadoras. Los autobuses funcionaron con normalidad y los desvíos se mantienen sin incidencias.

Con la recta final de las fiestas, llegan los días de más carga de trabajo para los servicios de limpieza. Esta pasada noche se ha reforzado la limpieza de la Plaza del Pilar y las calles adyacentes, ya que el escenario Ambar Fuente de Goya tuvo una gran afluencia de público con el concierto Los40 Pilar Pop además de continuar las labores de mantenimiento en las zonas de bares y conciertos.

INCIDENCIAS

La tónica sigue siendo la tranquilidad, sin intervenciones relevantes. De las 2.645 pruebas realizadas de alcoholemia y drogas al volante, solo un 3,1% de ellas dieron como resultado una sanción.

TURISMO

Este viernes, 10 de octubre, 913 personas realizaron consultas en las Oficinas Municipales de turismo. Destaca el aumento de las consultas de personas extranjeras, que llegaron a las 214, lo que supone un 23% del total. Francia, Estados Unidos, Italia y Argentina son los países de procedencia de la mayoría de ellos. En total, desde el inicio de las Fiestas del Pilar se han atendido a 9.276 personas, de las cuales un 15% son turistas extranjeros.