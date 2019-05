Díaz (Podemos-Equo) señala que Aragón "necesita políticas valientes, políticas del sí se puede"

Actualizado 10/05/2019 1:11:18 CET

Violeta Barba pide a los zaragozanos que acudan a votar "para seguir avanzando"

ZARAGOZA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos-Equo a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Maru Díaz, ha señalado que esta Comunidad "necesita políticas valientes, políticas del sí se puede", durante el acto de apertura de campaña que ha tenido lugar en el Espacio Las Armas de Zaragoza.

Además, se ha presentado el lema "Pon color en Aragón", que junto al de "Aragón, contigo" acompañarán a los candidatos durante estos quince días.

"Hace quince días, los españoles demostramos que no queríamos vivir en una España en blanco y negro, que no queríamos estar con miedo ni con retrocesos". Por ello, Díaz ha querido transmitir lo siguiente: "Lo que queremos decir en esta segunda vuelta, que jugamos en casa, es que no queremos vivir con miedo sino que además tenemos posibilidades de un futuro con esperanza, de un mañana que esté lleno de oportunidades, de derechos, en el que quepa todo el mundo y en el que se priorice la justicia social".

Maru Díaz ha añadido que "es fundamental votar a Podemos y Equo en estas elecciones autonómicas porque somos el único partido que demuestra una alternativa real a esas políticas de derechas. Aragón "necesita políticas valientes, políticas del sí se puede".

"SEGUIR AVANZANDO"

Por su parte, la candidata de Podemos a la Alcaldía de Zaragoza, Violeta Barba, ha afirmado que inician estos quince días "con muchísimas ganas, dando las gracias a los voluntarios que se han apuntado para participar en la campaña de Podemos Zaragoza, que van a recorrer la ciudad" en estas dos semanas.

Barba ha estimado que en esta campaña electoral "nos jugamos mucho, el 28 de abril conseguimos no retroceder, pero ahora nos toca a Zaragoza seguir avanzando". "Eso es lo que queremos demostrar, las ganas y el proyecto de ciudad que tenemos y, sobre todo, la importancia que tiene que el día 26 de mayo todo el mundo acuda a las urnas a votar y que lo haga, además, por las opciones progresistas".