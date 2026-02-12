Dimite la mujer de Guitarte como jefa de gabinete de la vicepresidenta de la DPT tras adjudicaciones en sospecha

Archivo - Los concejales de Teruel Existe en el Ayuntamiento de Calamocha: Nieves Sánchez, Antonio Abad y José María Hernández. - TERUEL EXISTE. - Archivo

TERUEL 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fuentes de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) han informado de que Nieves Sánchez, esposa del líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha registrado este jueves su dimisión como jefa de gabinete de la Vicepresidencia Primera de la institución, después de que los medios de comunicación informaran, en la última semana de campaña previa a las elecciones autonómicas del 8 de febrero, sobre unas presuntas adjudicaciones irregulares.

La dimisión se produce después de que estas informaciones generaran un agrio enfrentamiento entre los candidatos de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, y del PAR, Alberto Izquierdo, y de que el propio presidente de la institución provincial, el popular Joaquín Juste, exigiera a Sánchez que dejara el cargo.

Precisamente el entonces candidato del PAR exigió la suspensión de empleo y sueldo de la jefa de gabinete de la vicepresidenta por lo que denominó "presuntos contratos irregulares", adjudicados por la DPT a la empresa de la propia Sánchez.