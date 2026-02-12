Nieves Sánchez dice que en 2025 comunicó a la DPT su posible incompatibilidad y que no se le ha requerido documentación

Archivo - Los concejales de Teruel Existe en Calamocha: Antonio Abad, Nieves Sánchez y José María Hernández. - TERUEL EXISTE. - Archivo

TERUEL 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exjefa de gabinete de la Vicepresidencia de la Diputación Provincial de Teruel, Nieves Sánchez, quien este jueves ha formalizado su dimisión por unas presuntas adjudicaciones irregulares, ha señalado en un comunicado que en 2025 comunicó a la institución su situación de "posible incompatibilidad" y que no se le ha requerido documentación alguna.

En el comunicado, Sánchez, esposa del líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha indicado: "A comienzos del año 2025 trasladé a esta Diputación mi situación de posible incompatibilidad, que anteriormente desconocía, pero no se me ha requerido documentación alguna relativa a este asunto. Si en 2023, al entrar a formar parte de esta institución, hubo un error, así se reconocerá, pero insisto, la situación fue subsanada por propia voluntad en febrero de 2025. En ese momento no había ninguna denuncia".

"Pese a no tener constancia de que se haya admitido a trámite ninguna denuncia ni tener un informe jurídico elaborado todavía en relación con la situación, desde el primer momento he puesto mi cargo a disposición de quien corresponde, entendiendo que el recorrido que tienen estas afirmaciones responde a una vendetta personal".

El empresario José Luis Campos, "que es quien ha presentado la denuncia contra mí, figura como denunciado, por los concejales de Teruel Existe en el Ayuntamiento de Calamocha, en un procedimiento admitido a trámite contra él y contra el alcalde, el señor Manuel Rando, por malversación y prevaricación, una denuncia que sí está admitida a trámite y lleva su curso dado que la jueza ha apreciado indicios de delito", ha apuntado.

"Aclaro también que esta parte considera que la denuncia penal que se ha interpuesto contra mí, que no está admitida, no tiene ningún recorrido ni justificación. En todo caso sería una cuestión estrictamente administrativa" y "todo lo demás son fuegos de artificio con ánimo de llamar la atención y perjudicar un proyecto del que formo parte", Teruel Existe.

La denuncia contra Sánchez "se intentó instrumentalizar maliciosamente durante la campaña electoral para hacer daño" a un proyecto que le "trasciende", con más de 26 años de trayectoria "y el trabajo y esfuerzo de muchas personas cuyo único objetivo es defender la provincia de Teruel". "Esto no lo voy a consentir", ha remarcado.

También ha manifestado: "Los tiempos para tomar una decisión u otra en mi caso no dependen de amenazas ni ultimátums de otros hacia mi persona, sino del ejercicio de la legítima defensa, en la que se requiere por mi parte información legal al respecto acerca de la situación que se plantea. Lo contrario sería indefensión".

RENUNCIA AL CARGO

Sánchez ha renunciado a su cargo en la Diputación por si su situación laboral "pudiera generar alguna irregularidad administrativa y ante la manipulación de este asunto" que ha observado, "con la difusión de falsos testimonios y falsedades", subrayando que ningún juez se ha pronunciado todavía al respecto. "En este caso hablamos de un asunto vinculado a trámites administrativos, que se irá dilucidando en próximas fechas", ha añadido.

También ha dicho que no es "la mujer de": "Mi nombre es Nieves Sánchez Esteban, tengo mi propia trayectoria política y profesional. Este asunto, además de profundamente machista, solo busca perjudicar los propósitos de un proyecto político".

Por último, ha agradecido la confianza depositada en ella al grupo político de Teruel Existe y a todo el equipo laboral de la Diputación con el que ha trabajado "codo con codo en diferentes proyectos para mejorar esta provincia, que es nuestra única motivación".