Dinópolis cierra 2025 con un crecimiento del 11% y encara su 25 aniversario como gran referente de ciencia y ocio

Reunión del consejo de administración de Dinópolis.

TERUEL 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dinópolis ha tenido un balance muy positivo de su temporada 2025, con 135.567 visitantes lo que supone un incremento del 11,32% respecto a la temporada 2024. Sumando los visitantes a sus sedes, el parque paleontológico turolense ha alcanzado los 152.816, un 7,06% más que durante su temporada anterior.

Un crecimiento que vuelve a poner de manifiesto la fortaleza del proyecto, la fidelidad de su público y la capacidad del parque para seguir atrayendo a nuevos visitantes año tras año, tanto a Dinópolis como a sus sedes repartidas por la provincia de Teruel.

Estos resultados refuerzan el posicionamiento del parque como uno de los principales motores turísticos de la provincia y como un destino singular dentro del panorama nacional del ocio cultural y científico.

Un hecho que también se pone de manifiesto en las encuestas realizadas por el parque a sus visitantes, en las que como datos a destacar están que el 83,81% afirma que el principal motivo de su viaje a Teruel ha sido visitar Dinópolis.

Un alto porcentaje que pone de manifiesto la consolidación de Dinópolis como 'Parque Destino' y foco de atracción de visitantes a la ciudad, así como al resto de la provincia gracias a sus sedes. Asimismo, el 73,11% de sus visitantes afirma haber pernoctado fuera de su residencia habitual y, de estos, el 71,66% afirman haberlo hecho dos o más noches.

Igualmente, otro dato importante a reseñar es que Dinópolis mantiene prácticamente la unanimidad de sus visitantes a la hora de recomendar la visita a otras personas, con un 98,86%, una cantidad altísima que sigue demostrando el interés del público por disfrutar de la visita al parque, al ser un lugar único en Europa.

"Ha sido un año muy positivo para Dinópolis, que ha incrementado su número de visitantes de forma notable. Se vuelve a demostrar que proyectos como este son vitales para la economía de la provincia", ha asegurado el consejero de Medio Ambiente y Turismo y presidente de Dinópolis, Manuel Blasco, en declaraciones previas a la reunión del consejo de administración del parque, en la que se ha dado cuenta del balance del último año.

"Este año se cumplen 25 años desde que Dinópolis abrió al público. El parque se ha convertido en un emblema de la paleontología a nivel internacional y en un recurso turístico de primer orden", ha añadido la directora del parque, Higinia Navarro.

DOBLE HITO

Este balance cobra un significado especial al situarse Dinópolis a las puertas de un doble hito histórico en su temporada 2026. Por un lado, la celebración de su 25 aniversario y por otro, la llegada de su visitante número 4 millones desde que el parque abriera sus puertas el 1 de junio de 2001.

Dos acontecimientos que el parque conmemorará con sorpresas, novedades y acciones especiales, pensadas para agradecer la confianza de quienes han formado parte de su historia y seguir despertando el interés de todos los amantes de la Paleontología y los dinosaurios.

Durante la temporada 2025, el parque ha reforzado además sus acciones de promoción y comunicación, desarrollando campañas especiales en salas de cine con motivo del estreno de 'Jurassic World 4', intensificando su apuesta por la publicidad digital y por colaboraciones con destacados influencers del ocio y turismo familiar, así como por los contenidos generados por los propios visitantes.

Una estrategia alineada con el carácter altamente experiencial del parque, que ha permitido ampliar su alcance y reforzar su notoriedad entre distintos perfiles de público a lo largo de toda la temporada.

Dinópolis se ha consolidado a lo largo de estos casi 25 años como un proyecto único por su capacidad para combinar ciencia, divulgación y ocio, acercando la Paleontología y el mundo de los dinosaurios de una manera rigurosa, didáctica y entretenida. Una propuesta diferencial que ha contribuido a situar a Teruel como un lugar de referencia en la paleontología a nivel mundial, gracias a la estrecha relación entre el parque, la investigación científica y el patrimonio paleontológico de la provincia.

PROCEDENCIAS DE LOS VISITANTES

En cuanto a la procedencia de los visitantes durante la temporada 2025, el ranking vuelve a situar a la Comunidad Valenciana en primera posición con un 31,03%, seguida de Aragón con un 19,01%, Cataluña con un 13,06%, Comunidad de Madrid con un 12,79% y en quinta posición Castilla La Mancha con un 4,58%, como los principales mercados emisores, seguidos de otras comunidades del ámbito nacional.

Por provincias, Valencia (18,81%), Zaragoza (13,89%), Madrid (12,79%), Barcelona (8,48%) y en quinto lugar Castellón (6,15%).

Repitiéndose, al igual que en otras temporadas, que en períodos vacacionales o de puentes festivos en los que se disponen de más días, Dinópolis registra visitantes procedentes de todas las provincias españolas incluidos de Ceuta y Melilla.

Estos datos reflejan el carácter interterritorial de Dinópolis y su capacidad para atraer visitantes de distintos puntos de España, consolidando a Teruel como destino turístico ligado a la ciencia, la cultura y el ocio familiar.