Dinópolis supera los 15.000 visitantes en Semana Santa y celebra la llegada de su visitante 4 millones

Espectáculo de Dinópolis durante la Semana Santa. - DINÓPOLIS

TERUEL 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dinópolis ha recibido durante esta Semana Santa, desde el sábado 28 de marzo hasta este domingo 5 de abril, un total de 12.355 visitantes un 10,74% menos que en 2025. En el caso de Dinópolis y sus 7 sedes, la cifra asciende a un total de 15.148 personas un 8,76% menos que el año anterior.

"Estamos muy satisfechos con la respuesta del público durante estos días, en los que hemos vivido momentos muy especiales para todos nosotros. Alcanzar los cuatro millones de visitantes es un hito que refleja la consolidación de Dinópolis como referente turístico y de ocio", destaca la directora-gerente de Dinópolis, Higinia Navarro.

Asimismo, Navarro subraya que "aunque las cifras se sitúan ligeramente por debajo de las del año pasado, es importante recordar que 2025 fue un ejercicio excepcional, con un crecimiento del 30% respecto a 2024. En este sentido, los datos de 2026 mejoran los registrados en 2024, lo que confirma la evolución positiva y sostenida del parque".

Concretamente, el día de mayor afluencia a Territorio Dinópolis fue el Sábado Santo 4 de abril, con 2.805 personas, de las cuales 2.275 corresponden al parque principal, Dinópolis.

PROCEDENCIAS DE LOS VISITANTES

En relación con las procedencias durante esta Semana Santa, han venido a disfrutar de Territorio Dinópolis, por provincias, en primer lugar, los madrileños con un 18,44%, seguido de los barceloneses con un 14,70%, zaragozanos con un 13,67%, valencianos con un 11,35% y tarraconenses con un 4,43%.

Por comunidades autónomas, encabeza el ranking Cataluña con un 21,96%, Comunidad de Madrid con un 18,44%, Comunidad Valenciana con un 18,10%, Aragón con un 17,64%, y Castilla La Mancha con un 5,66%.

Procedente de Salamanca llegó la familia, uno de cuyos integrantes se convirtió en el visitante 4 millones de Dinópolis, José Manuel Mateos. Junto a su familia se acercó al parque turolense durante la jornada del Lunes Santo, el pasado 30 de marzo. Una visita que siempre recordarán como especial, al vivir un momento irrepetible al descubrir que eran el visitante esperado por parte de Dinópolis, en la temporada de su 25 aniversario.

Un inicio de esta Semana Santa "maravilloso, que recordaremos siempre todos los que formamos parte de esta gran familia de Territorio Dinópolis, al igual que esperamos que lo hagan José Manuel y su familia, a quienes deseamos que disfruten al máximo de ese premio, de ese viaje soñado, al ser nuestro visitante 4.000.000 desde la apertura de Dinópolis el 1 de junio de 2001", destaca Navarro.

Esta próxima semana, Dinópolis y el resto de sus sedes estarán abiertos, este lunes día 6 y desde el jueves 9 al domingo 12 de abril.

A continuación, además de los fines de semana estas permanecerán abiertas durante el puente de San Jorge, desde el jueves 23 al domingo 26 de abril.

Y durante el mes de mayo sus días de apertura serán de jueves a domingo. Para más información sobre el parque y su calendario consultar su página web 'www.dinopolis.com/calendario' así como a través de sus redes sociales @dinopolisteruel.