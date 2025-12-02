La Diputación de Huesca apoyará a los ayuntamientos en la gestión de colonias felinas

Jornada informativa sobre el control de las colonias felinas. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha celebrado una jornada informativa dirigida a ayuntamientos del Alto Aragón sobre el control y la gestión de las colonias felinas, que ha reunido a una treintena de representantes municipales y personal técnico interesados en reforzar sus conocimientos sobre la Ley de Bienestar Animal, que exige la identificación, esterilización y gestión adecuada de los gatos comunitarios.

El diputado delegado del área de Desarrollo, José Cebollero, ha explicado que esta jornada se ha celebrado con el fin de aclarar las dudas que trasladan los ayuntamientos, ya que el control de las colonias felinas es un asunto que preocupa en muchas poblaciones de la provincia.

"Lo cierto es que nos han agradecido la iniciativa, porque esta primera jornada ha sido muy práctica exponiendo nuestra propia experiencia en el Vivero, con una colonia controlada de una decena de felinos", ha añadido.

La jornada ha servido además para explicar a los representantes municipales que la DPH contará con una partida presupuestaria de 120.000 euros destinados a los ayuntamientos para la correcta aplicación de la normativa vigente.

"Todavía estamos redactando las bases de la convocatoria que saldrá a lo largo de 2026, pero tenemos el firme compromiso de apoyar a las entidades locales del Alto Aragón en el control de las colonias felinas", ha asegurado.

Las encargadas de dirigir la primera jornada informativa han sido la presidenta de la Asociación de Protectora de Animales y Plantas 'Pirineos' de Jaca y Marga Moreno, veterinaria colaboradora con la asociación, que son las encargadas del control de la colonia felina del Vivero Provincial.

La sesión ha permitido resolver dudas y ofrecer pautas prácticas para mejorar la convivencia, la gestión sanitaria y la coordinación entre ayuntamientos, voluntariado y profesionales.

También ha servido para hacer especial énfasis en las responsabilidades legales que competen a las administraciones locales en esta materia.