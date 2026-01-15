La Diputación de Huesca aprueba el PSOS 2026, más de 20,6 millones para impulsar la inversión municipal en la provincia

HUESCA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha aprobado este jueves el Plan de Obras y Servicios 2026, el principal instrumento anual de apoyo a los ayuntamientos para financiar actuaciones de mejora y mantenimiento de infraestructuras y equipamientos de titularidad municipal.

El Plan cuenta con una dotación total de 20.640.841 euros, un millón de euros más que en 2025. Además, se han modificado las bases para simplificar el procedimiento y facilitar la gestión del Plan para los ayuntamientos.

La nueva convocatoria refuerza el respaldo a los municipios de menor tamaño. Como principal novedad, la asignación destinada a los municipios de menos de 2.000 habitantes aumenta un 5% respecto al ejercicio anterior. En el caso de los 12 municipios con más de 2.000 habitantes, el incremento es del 2,5%. Este ajuste permite elevar la inversión media por habitante, que pasa de 114 euros en 2025 a 118 euros en 2026.

El Plan mantiene un enfoque orientado a facilitar su ejecución, con criterios simplificados y margen de decisión para que cada ayuntamiento defina las actuaciones prioritarias en función de sus necesidades. Como ha señalado en el pleno el diputado delegado de Obras, Álvaro Bescós, "hemos trabajado intensamente para modificar y mejorar las bases para simplificar procedimientos, reducir trámites y facilitar la gestión tanto por parte de los ayuntamientos como de los técnicos de la Diputación".

Además, se contempla la posibilidad de subvencionar hasta el 100% del coste de las actuaciones, con el fin de evitar que la capacidad económica municipal limite la puesta en marcha de proyectos esenciales. Durante esta legislatura la inversión en el Plan de Obras de la DPH ha pasado de 17,7 millones de euros en 2024, a 19,7 millones en 2025 y 20,6 millones para este año 2026.

TOMA DE POSESIÓN DE MIRIAM PONSA

Además, en la sesión plenaria ha tomado posesión como Diputada Miriam Ponsa Brusau, del PSOE, que sustituye en el cargo a Fernando Sarasa Borau.

Brusau, alcaldesa de Tardienta, es profesional de la atención socio-sanitaria a personas con discapacidad y ejerció ya como diputada provincial entre 2019 y 2023 asumiendo la delegación de Iniciativas.