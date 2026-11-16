La Diputación de Huesca comienza este martes el reparto de 21.000 plantas de flor de otoño

Flor de otoño en el Vivero de la DPH. - DPH.

HUESCA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los colores del otoño llegarán esta semana a los parques, jardines y espacios públicos de numerosos municipios altoaragoneses de la mano de la Diputación Provincial de Huesca. El Vivero Provincial comenzará este martes el reparto de las 21.000 plantas solicitadas en la campaña de flor de otoño, en la que participan 53 ayuntamientos y una entidad local menor.

Los pensamientos serán los grandes protagonistas con 18.500 plantas de una amplia variedad de colores. A ellos se suman las prímulas y las coles ornamentales, especies que aportarán una nota de color a las calles y zonas ajardinadas de nuestros pueblos durante los meses más fríos del año.

La entrega se realizará los días 17 y 18 de noviembre, en horario de 8.00 a 14.00 horas, en las instalaciones del Vivero Provincial. Una campaña con la que la Diputación continúa colaborando con los ayuntamientos en el cuidado y embellecimiento de los espacios públicos, también durante el otoño y el invierno.