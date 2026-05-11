La Diputación de Huesca y La Fueva recuperarán la casa del Concejo de Muro de Roda

El presidente de la DPH, Isaac Claver, y el alcalde de La Fueva, Jesús Solano, junto a la casa del Concejo de Muro de Roda. - DPH.

LA FUEVA (HUESCA), 11 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) y el Ayuntamiento de La Fueva, en el Pirineo oscense, trabajarán conjuntamente para recuperar la casa del Concejo de Muro de Roda.

El presidente de la institución provincial, Isaac Claver, ha visitado este lunes Muro de Roda junto al alcalde del municipio de La Fueva, Jesús Solano, y ha podido conocer el conjunto histórico que engloba la ermita de San Bartolomé con su claustro, restaurada y bien conservada, y la antigua casa del Concejo, una construcción que data del siglo XVI y que se encuentra en estado ruinoso.

Ante esa situación, el Ayuntamiento de La Fueva y la Diputación van a trabajar conjuntamente para recuperar el conjunto histórico. Para ello, en una primera fase, se van a consolidar algunos de los muros de mampostería de la antigua Casa Consistorial y donde también estuvo ubicado el colegio. Unos trabajos que va a financiar la DPH.

Jesús Solano ha indicado que esta actuación será "importante" para "sacar el peligro" que afecta a la edificación y para dar comienzo a la rehabilitación de "todo el complejo de Muro de Roda".

"Hemos estado abriendo senderos, estamos haciendo promoción del lugar y llega bastante gente. Cada vez más se arregló el acceso también por parte de Diputación y ahora mismo es un sitio muy visitado", ha comentado Solano, para quien "es muy importante mantener nuestra historia, hay que conservarla y saber de dónde venimos".

ACTUACIONES

Las obras a realizar van a consistir en apuntalar los elementos con riesgo de caída, retirar los escombros y vigas de madera caídas y demoler las paredes desplomadas que han perdido su resistencia estructural por lo que no queda otra solución que desmontarlas manualmente para luego volverlas a montar.

Tras estos trabajos de limpieza se trabajará en la formación de las fábricas de mampostería procedentes de la retirada selectiva de escombros y de las demoliciones parciales.

También se procederá a limpiar las partes superiores de los muros y se recubrirán con una capa de mortero para protegerlos de los agentes atmosféricos. Tras el comienzo de las obras el plazo previsto de duración de los trabajos será de tres meses.