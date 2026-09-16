La Diputación de Huesca impulsa Pirineos Sur con un nuevo pliego

Imagen de archivo de Pirineos Sur. - DPH

HUESCA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraordinario de la Diputación Provincial de Huesca ha aprobado por unanimidad el nuevo pliego para la celebración del Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur, que desde hace más de tres décadas se celebra en el Auditorio Natural de Lanuza.

El nuevo contrato tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de dos prórrogas anuales, y eleva su valor estimado hasta los 6,2 millones de euros con el objetivo de seguir mejorando la calidad, los servicios y la experiencia global de uno de los principales acontecimientos culturales y turísticos del Alto Aragón.

El diputado provincial de Cultura, Carlos Sampériz, ha señalado que "este nuevo pliego se lanza para ganar calidad en el festival, pero también por responsabilidad y compromiso como equipo de gobierno con Pirineos Sur, con el Valle de Tena y con todas las personas que cada verano hacen posible este acontecimiento cultural".

Sampériz ha subrayado que la DPH quiere que Pirineos Sur "siga siendo un festival de referencia, con una organización más sólida, mejores servicios y una programación cultural ambiciosa, abierta al mundo y conectada con el territorio".

Entre las principales novedades, el pliego incorpora el transporte colectivo de ida y vuelta como parte obligatoria de la entrada, una medida orientada a mejorar la movilidad, ordenar los accesos al entorno de Lanuza y facilitar la asistencia del público al festival.

Además, el documento abre expresamente la puerta a implantar un nuevo plan de movilidad y accesibilidad, acordado entre la Diputación Provincial de Huesca, el Ayuntamiento de Sallent de Gállego y la empresa adjudicataria, que permita avanzar en la atención a las personas con discapacidad y movilidad reducida que asistan a Pirineos Sur.

En el apartado artístico, el pliego exige que la programación sea diversa, variada y novedosa. Además, establece como obligatoria la presencia de al menos cinco artistas internacionales como cabezas de cartel, de un total de seis, reforzando así la identidad internacional que ha caracterizado históricamente a Pirineos Sur.

PRESTIGIO

El festival altoaragonés ha consolidado su prestigio en los últimos años recibiendo tres destacados galardones en 2025: Medalla al Mérito Turístico de Aragón, Destino Musical del Año de los TIIM Awards, Mejor Proyecto Cultural de Aragón dentro de Lo Mejor de la Cultura.

Además en este 2026 ha sido reconocido como Mejor Festival de Formato Medio de España en los Iberian Festival Awards.