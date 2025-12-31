La Diputación Provincial aprueba su presupuesto para 2026 con los votos de PSOE, En Común-IU y CHA

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, y la vicepresidenta, Teresa Ladrero, con miembros de IU y CHA. - DPZ

ZARAGOZA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado este miércoles, 31 de enero, el presupuesto de la institución para 2026, que por cuarto año consecutivo vuelve a ser el más alto de la historia con un montante total de 256 millones de euros. Ha salido adelante con el apoyo del equipo de gobierno que forman el PSOE, En Común-IU y CHA y los votos en contra del PP y Vox.

"Las cuentas que aprobamos hoy el equipo de Gobierno son unas cuentas útiles para reforzar nuestros ayuntamientos y los servicios públicos, y realistas porque potencian nuestros pueblos y nuestra provincia", ha destacado el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, quien ha incidido en que "hemos tenido especialmente en cuenta las necesidades en infraestructuras y servicios locales de nuestras entidades locales y trabajamos para las vecinas y vecinos que viven en nuestro territorio".

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero, ha resaltado que el presupuesto "es mucho más que programa y numeraciones, contiene una de las funciones principales, que es ayudar al sostén de los servicios públicos, es ayudar a los municipios para que a su vez ayuden a los vecinos, dándoles autonomía suficiente a los alcaldes como ninguna otra administración".

Las cuentas vuelven a girar en torno al Plan Unificado de Subvenciones, el PLUS, que con sus 50 millones de euros absorbe una quinta parte del presupuesto y que en 2026 cumple diez años desde su creación, ha recordado Ladrero.

Además, y como novedad destacada, incluyen un plan de inversiones Agenda 2030 con otros 24,5 millones que también se distribuirá entre todos los ayuntamientos de la provincia con un doble objetivo: seguir mejorando los servicios que reciben los vecinos y las vecinas del medio rural y promover el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible más vinculados con las competencias municipales.

Ladrero ha estado acompañada por los socios del equipo de gobierno que forman el PSOE, En Común-IU y CHA, la diputada Nerea Marín y el diputado José Manuel Latorre.

Otra de las novedades del presupuesto 2026 es que multiplica por cinco la cuantía del plan de lucha contra la soledad no deseada, que pasa de 1 a 5 millones de euros y va a ampliar su objeto permitiendo que con estos fondos los ayuntamientos puedan financiarse los gastos de funcionamiento de los bares, centros sociales y teleclubes municipales, espacios que en muchas localidades son el único lugar de encuentro en el que sus habitantes pueden reunirse todo el año.

Las cuentas para 2026 también incluyen una partida de 4 millones de euros para instalar cargadores de coche eléctrico en todos los municipios de la provincia. El año pasado la Diputación de Zaragoza ya destinó un millón de euros a esta iniciativa confiando en obtener fondos del Gobierno de España a través del plan Moves III, pero no fue posible y para el año que viene mantiene esta apuesta por el coche eléctrico financiándola al 100 por 100 con recursos propios.

Directamente relacionada con el medio ambiente está también la partida de otros 4 millones de euros que el presupuesto para el futuro centro provincial de tratamiento de residuos urbanos, que se construirá en el entorno de Zaragoza como segunda fase del servicio Ecoprovincia para que el reciclaje de la basura de los municipios zaragozanos no dependa del CTRUZ de la capital.

En materia de carreteras, el presupuesto para 2026 destina diferentes partidas que en total suman más de 17 millones de euros para la mejora de la red viaria provincial, cifra que se alcanza por segundo año consecutivo gracias a las 21 obras que se iniciarán el año que viene dentro del programa de actuaciones en carreteras 2024-2031.

INVERSIONES

En el capítulo de inversiones destacan además como novedad los 400.000 euros que la Diputación de Zaragoza destina a continuar con la restauración de diversos espacios de la catedral de Tarazona: después de rehabilitar la capilla de la Purificación y la de Santiago --actualmente en obras y con una partida de otros 186.000 euros para terminarlas y para restaurar el retablo del mismo nombre--, también se va a intervenir en una tercera capilla del templo y se va a recuperar el órgano de la seo turiasonense.

Otra actuación importante en el ámbito de la restauración del patrimonio histórico de la provincia es la rehabilitación de la fachada, la escalera y el retablo del palacio abacial de Veruela, que cuenta con una partida de 250.000 euros.

En el capítulo de políticas sociales la novedad más destacada del presupuesto es que recoge una partida inicial de 745.000 euros para implantar la teleasistencia avanzada en los municipios de la provincia.

La Diputación de Zaragoza presta este servicio fundamental para los mayores y las personas con discapacidad del medio rural y el año que viene va a modernizarlo implantando un nuevo sistema que no solo nos permitirá controlar y hacer seguimiento a los usuarios y las usuarias del servicio cuando están en casa, sino que también funcionará cuando estas personas estén fuera de sus domicilios. Otra novedad reseñable gira en torno a la memoria democrática, ya que presupuesto del área alcanza los 2.106.000 euros.

AYUNTAMIENTOS

Los 292 municipios de la provincia recibirán 50 millones de euros a través del Plan Unificado de Subvenciones-PLUS y otros 24,5 millones más a través del plan Agenda 2030.

El pasado mes de agosto el servicio Ecoprovincia de la DPZ cumplió dos años reciclando la basura del contenedor verde en los 265 municipios adheridos hasta ahora.

El arreglo de caminos y otras infraestructuras agrarias es uno de los servicios más demandados por los ayuntamientos. Por eso el presupuesto 2026 le destina partidas que en total superan los 3,9 millones de euros.

El 95% de los ayuntamientos de la provincia tienen encomendada a la Diputación de Zaragoza la gestión y el cobro de impuestos y tasas municipales. Para prestar ese servicio el presupuesto prevé una partida de 5,3 millones de euros que posteriormente se repercute a los consistorios.

Además de destinar 5 millones de euros a ampliar el plan de lucha contra la soledad no deseada y 745.000 euros como partida inicial para la implantación de la teleasistencia avanzada, el presupuesto para 2026 vuelve a reservar 800.000 euros para apoyar la sostenibilidad de las residencias de mayores y los centros de día de titularidad municipal y gestión directa.

Las cuentas también incluyen 200.000 euros para subvencionar el programa de termalismo social a las personas mayores y discapacitadas de la provincia, lo que a su vez permitirá seguir apoyando a los balnearios zaragozanos.

En materia de igualdad de género, se presupuestan 500.000 euros para el plan Igualdad para Todos y Todas, que sirve para financiar a los ayuntamientos un amplio abanico de actividades de sensibilización, y 150.000 euros para el plan de ayudas para las entidades que luchan contra la violencia machista.

Respecto al fomento del empleo, las cuentas recogen 400.000 euros para el plan de autoempleo femenino, que va destinado específicamente a las mujeres que ponen en marcha su propio negocio en el medio rural financiándoles tanto inversiones como gasto .

Las principales líneas de trabajo de la institución en este ámbito son las exposiciones y el resto de actividades en el palacio de Sástago, el Consorcio Cultural Goya-Fuendetodos, el Centro de Arte y Exposiciones de Ejea, y la sala 4º Espacio, que en total suman partidas por valor de más de 920.000 euros