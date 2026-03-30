La Diputación Provincial moderniza el padrón de los 292 municipios del territorio

Imagen de recurso del padrón municipal. - DPZ.

ZARAGOZA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha finalizado el proyecto de modernización del padrón en los 292 municipios de la provincia, lo que permite que sus ayuntamientos puedan intercambiar datos en tiempo real con el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El proyecto ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros y se ha financiado con fondos europeos Next Generation concedidos por el Gobierno de España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

"Con esta iniciativa hemos hecho posible que los municipios zaragozanos puedan contar con un padrón actualizado y preparado para una gestión estadística moderna y eficaz", ha destacado el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, quien ha recordado que la DPZ lleva impulsando desde 2007 el proceso de transformación digital en todos los ayuntamientos de la provincia y que este es el tercer proyecto de este tipo que la institución impulsa con fondos europeos Next Generation tras los escritorios electrónicos y la integración en la Carpeta Ciudadana.

"La innovación tecnológica facilita y mejora la relación de los ciudadanos con su ayuntamiento. De hecho, gracias a los cambios realizados los vecinos de la provincia pueden realizar los trámites relacionados con el padrón usando el certificado electrónico", ha resaltado Sánchez Quero.

La financiación recibida de los fondos Next Generation ha cubierto el 100 por 100 del coste del proyecto. Durante más de dos años, la Diputación de Zaragoza ha trabajado en coordinación con todos los ayuntamientos de la provincia --excepto la capital-- desarrollando distintas acciones para modernizar su padrón: se han depurado los ficheros; se han corridos los errores existentes en los registros de personas, hogares y viviendas; se han eliminado los duplicados armonizando las direcciones con el catastro; y se han revisado los colectivos especiales.

Además, se ha asignado a cada vivienda un código de identificación que permite intercambiar información automáticamente con el INE mediante servicios web; se ha procedido a la depuración de las bases de datos de los municipios para estandarizarlas y asegurar que todos los registros cumplen con los estándares de calidad naciones y europeos; y se ha creado un sistema de gestión territorial que permite organizar y validar los datos de manera consistente.

CALIDAD DE LAS BASES DE DATOS

El personal técnico de los ayuntamientos ha recibido formación sobre depuración, generación de entregables y procedimientos para mantener la calidad de las bases de datos.

El proyecto implica un nuevo modelo de gestión de la información en el ámbito municipal en el que se separa la información de las personas --registro de personas-- de la información sobre el territorio --registro de viviendas--. Esto ha requerido tecnologías avanzadas para la depuración de datos, cruce de información y procesos de verificación que han utilizado múltiples fuentes de información.

En 2024, la Diputación de Zaragoza culminó la mejora de la ciberseguridad en 249 ayuntamientos de la provincia completando la instalación de 700 escritorios virtuales en sus equipos informáticos.

Esta tecnología permite que los consistorios cumplan el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica reduciendo en gran medida el riesgo de robo o pérdida de datos. Además, les da la posibilidad de acceder en remoto a los ordenadores municipales.

El proyecto supuso una inversión de 1,8 millones de euros financiada al 100 con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ese mismo año, la DPZ se integró en la Carpeta Ciudadana del Gobierno de España para facilitar a los vecinos y vecinas de la provincia los trámites "on line" con la propia institución y también con los ayuntamientos.

La implantación de esta herramienta simplificó la relación de los ciudadanos con la Diputación y con los consistorios zaragozanos permitiéndoles conocer el estado de sus trámites por vía electrónica. En este caso el proyecto costó 229.000 euros igualmente financiados con fondos Next Generation del PRTR.