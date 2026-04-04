Trump abre una nueva crisis en la OTAN y amaga con una salida que sería el fin de la organización

Archivo - El presidente de EEUU, Donald J Trump, estecha la mano del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a sacudir los cimientos de la OTAN con renovados ataques a sus aliados por la falta de implicación en la guerra en Irán, en particular para garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz, lo que le ha llevado a Washington a afirmar que contempla la retirada del bloque militar, una declaración que simplemente con ser formulada ya supone un duro golpe a los fundamentos de la organización basada en la disuasión militar.

Después de tensionar al máximo la relación con sus socios de la OTAN a cuenta de sus pretensiones sobre Groenlandia, el mandatario norteamericano ha vuelto a hacer saltar las alarmas esta semana con una andanada de ataques a los aliados por no sumarse a la ofensiva contra Irán, un acoso que ha culminado con palabras mayores como son la salida de la organización que Estados Unidos fundó en 1949 para poner en pie un bloque militar ante la Unión Soviética.

Las desavenencias entre Estados Unidos y las potencias europeas sobre la estrategia a seguir en Ormuz, paso clave para el comercio global de petróleo, llevó a Trump a lanzar repetidos ataques contra estos países a los que llamó "cobardes" y tachó de ingratos. Según su versión, Washington hace un trabajo en Irán que beneficia principalmente a otros países, a los que afea que no aporten medios militares a una misión naval "menor", toda vez que, según martillea Trump, la Marina iraní está diezmada por semanas de ataques continuos.

Así las cosas, el presidente norteamericano reclamó a los socios que tomen ellos mismos "su propio petróleo" de la conflictiva región del Golfo sin la ayuda de Estados Unidos. Ante esto la alternativa que lideran Francia y Reino Unido pasa por una 'hoja de ruta' diplomática y política que logre reabrir el paso que 'de facto' mantiene bloqueado Teherán.

Aunque Trump insiste en que no necesita la ayuda de la OTAN para la campaña en Irán y el control del estrecho, considera que la organización militar debe estar presente en circunstancias como esta. Todo pese a que la OTAN es por definición una alianza defensiva y es poca amiga de las aventuras militares que puedan iniciar sus miembros.

El papel de la OTAN fue limitado en las guerras de Irak o Afganistán iniciadas por Estados Unidos durante el mandato de George Bush, países en los que sí se desplegó posteriormente en misiones para brindar seguridad y asistir a las autoridades locales para controlar el territorio y facilitar la reconstrucción del país.

Debates teóricos aparte, el jefe de la Casa Blanca incide en la debilidad de los aliados por no implicarse y subraya que la Alianza Atlántica "es un tigre de papel" sin los estadounidenses. Eso sí, yendo un paso más les pidió a los aliados que "aprendan a defenderse por sí mismos". "Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarles", avisó en un mensaje con consecuencias mucho más profundas para la organización, que basa su fortaleza en la capacidad de disuasión y en la cláusula de defensa mutua que consagra el artículo 5.

AMENAZA DE ABANDONAR LA OTAN

El punto álgido llegó sin embargo unos días después cuando volvió a arremeter contra la OTAN en una entrevista en la que aseguró que está "más que considerando" la salida de Washington del bloque en medio de la retahíla de críticas por no secundar al Ejército norteamericano en la guerra en Irán.

De esta forma, Trump añadía presión al mensaje ya expresado por el secretario de Estado, Marco Rubio, de que la Casa Blanca tendrá que "reevaluar el valor de la OTAN" después de que varios países hayan limitado el uso que permiten hacer de sus bases a Estados Unidos, caso de España pero también de Italia o Alemania. En un discurso más matizado, pero en esencia igual, el jefe de la diplomacia estadounidense incidió en que habría que estudiar si la OTAN "sigue cumpliendo su propósito, o si ahora se ha convertido en una calle de sentido único", en referencia a que Washington "está en posición de defender a Europa", "pero cuando necesitamos la ayuda de nuestros aliados, nos niegan los derechos de base y de sobrevuelo".

RESPUESTA DE LOS ALIADOS

Frente a estas amenazas, dirigentes europeos han tratado de mantener la calma y no sobrereaccionar ante las posiciones extravagantes y en ocasiones incoherentes del dirigente estadounidense. El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió así "estar a la altura" de los compromisos en la OTAN y advirtió a Trump que este tipo de cuestionamientos por sí solos "vacían de contenido" la organización.

El mandatario galo subrayó que alianzas como la OTAN "valen por lo que no se dice" e incidió en que el pilar maestro del bloque es "la confianza que hay detrás". "Cuando se firma un acuerdo, cuando se entra en una alianza, cuando se cree que es importante defender la seguridad de los aliados, hay que estar a la altura de los compromisos adquiridos", reclamó.

En la misma línea, el primer ministro polaco, Donald Tusk, avisó que las amenazas de Trump unidas a otras decisiones como la relajación de las sanciones al petróleo ruso son el "plan soñado" por el presidente ruso, Vladimir Putin, en última instancia principal amenaza de seguridad para la zona euroatlántica.

De parte de Alemania, el ministro de Exteriores, Johann Wadephul, ha reconocido "preocupación" por las palabras del presidente estadounidense sobre una posible retirada. Sin embargo Berlín, uno de los socios más fieles al lazo trasatlántico, cree que una salida de la Alianza "puede evitarse todavía" y que el "compromiso y determinación" de los aliados tienen que hacer recapacitar a Washington.

Esta crisis abierta por Trump se convierte en una de la más críticas, porque afecta a la propia raíz de la organización, pero es solo una de las disputas que el magnate estadounidense mantiene con el bloque militar desde que está al frente de la nación que lidera la OTAN. Nunca ha sido un gran valedor de la OTAN, según alardea, pero se pone la medalla de haber conseguido firmar un nuevo compromiso de gasto militar para que los aliados dediquen el 5% de su PIB al presupuesto de defensa.

Tras meses de peleas, el dirigente llevó la tradicional presión de Washington a sus aliados para elevar el gasto a un nuevo nivel y logró en la cumbre de La Haya la ansiada cifra que los 32 aliados, España con matices, acordaron cumplir en el plazo de una década.

En este contexto, con los lazos con Europa gravemente erosionados se erige como fundamental la figura del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al que en algunos países del continente critican por escorarse sistemáticamente a las tesis de Trump pero que en la práctica tiene la llave para rebajar sus exigencias o incluso conseguir en última instancia que las aparque.

Ante la estrategia de confrontación y negociación continua de Trump, el ex primer ministro neerlandés ha logrado, llevando al máximo la técnica del apaciguamiento y dando la razón a Washington en prácticamente todas sus exigencias, ir desactivando algunos de los ultimatums lanzados por la Casa Blanca. En este sentido, y defendiendo la organización como una plataforma donde los aliados deben resolver tensiones, Rutte logró un preacuerdo con Trump sobre Groenlandia que en la práctica supone mantener los canales diplomáticos abiertos con Dinamarca y las autoridades de la isla para modernizar las relaciones y buscar formas de expandir la cooperación en materia de seguridad sin poner en entredicho la soberanía danesa sobre el territorio ártico.

En este contexto, y sumergido en una nueva misión imposible, Rutte viajará la semana que viene a Washington para reunirse con Trump en busca de aliviar las tensiones entre Estados Unidos y sus aliados. La OTAN afirma que la reunión estaba prevista desde hace tiempo, pero lo cierto es que no puede ser más propicia para aparcar las amenazas y sofocar al menos por el momento la nueva crisis abierta por Trump.