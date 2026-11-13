La Diputación de Teruel aumenta un 1,37% los presupuestos para 2027 y llegas a los 102,4 millones de euros

La Diputación de Teruel ha presentado su proyecto de presupuestos para 2027. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Teruel (DPT) ha presentado este viernes las principales líneas del borrador de presupuesto para 2027, que asciende a 102.398.154,11 euros. La cifra supera en 1.385.992,91 euros el presupuesto inicial de 2026, un 1,37% más y muestra como grandes líneas la inversión en carreteras y en la prestación de servicios a los ayuntamientos.

El presidente de la DPT, Joaquín Juste, ha destacado que es el cuarto año en el que la institución provincial cumple con la obligación de presentar los presupuestos "en tiempo y forma", de manera que puedan entrar en vigor el 1 de enero.

El borrador de las cuentas municipales se ha entregado al grupo del PSOE para que puedan presentar sus enmiendas y aportaciones hasta el próximo martes. La previsión del equipo de gobierno es que pueda aprobarse en el próximo pleno de noviembre para que en diciembre esté expuesto al público y pueda entrar en vigor al comienzo del año.

Juste ha calificado de "histórico" el proyecto de presupuestos porque se alcanza una cifra récord, poniendo el foco en el apoyo a los ayuntamientos y en las carreteras, que "unen a personas y territorios y dan oportunidades a las empresas. Creo que invertir en ellas es importante. Si nos creemos esa máxima de que cada uno pueda vivir donde quiera, pero recibir el mismo nivel de servicios, tenemos que mejorar las comunicaciones y las infraestructuras".

El borrador prevé asimismo 2.269.869,30 euros para la amortización de préstamos durante 2027, por lo que continúa reduciéndose la deuda de la institución. De entre las grandes cifras del borrador destacan el Plan de Concertación Económica Municipal, que contará con una dotación inicial de 8 millones de euros, 300.000 euros más que en el presupuesto inicial de 2026.

El Plan de Obras y Servicios mantiene sus 10 millones de euros, de los que 9 millones se destinan a ayuntamientos y un millón a barrios. Las cuentas también recogen 2 millones para el Plan de Empleo, un millón para ayudas a los ayuntamientos en materia de vivienda, 800.000 para el Plan Cultural y 500.000 euros para obras en centros docentes y escuelas infantiles.

La inversión en carreteras llega a los 15,7 millones, con el compromiso de incorporación de los 2 millones adicionales del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE). A esta cifra se suman 9,17 millones para conservación por contrata, más 4,56 millones comprometidos en el Plan Plurianual de Carreteras y 1,32 millones para conservación con el Parque de Maquinaria y suministro de emulsión asfáltica.

El borrador recoge también 200.000 euros para sondeos de investigación y captación de agua y 900.000 euros para actuaciones de anillos forestales en municipios. Este convenio, ha subrayado Juste, es una de las novedades del presupuesto, para apoyar a los ayuntamientos en estas actuaciones que pueden evitar que los incendios forestales afecten a los municipios.

La vicepresidenta primera de la DPT, Beatriz Martín, ha resaltado que es un presupuesto "que parte de una base en la que no se produce ninguna reducción respecto al año pasado en las partidas importantes"; y se ha incrementado en áreas en las que había "compromisos del ejercicio anterior que no se pudieron cumplir".

Entre las medidas figuran los 140.000 euros para la adquisición de libros en bibliotecas, o el incremento de las ayudas a festivales que se eleva hasta los 150.000 euros. Se ha referido también a otras medidas como el incremento de la partida destinada a asesoramiento y apoyo a los ayuntamientos, que se prestará desde el Centro de Innovación Territorial de la DPT, y a autónomos, que llegará hasta los 400.000 euros.

Otras áreas que ha citado han sido el incremento de la partida para la subsede del Museo de Teruel en Cretas o el mantenimiento de la partida para el Instituto de Estudios Turolenses, así como el avance en el autoconsumo en las propias instalaciones de la DPT y en el apoyo a ayuntamientos en esta materia.

SIN PGE

El vicepresidente segundo de la institución provincial, Rafael Samper, ha llamado la atención sobre la dificultad de elaborar el presupuesto al no contar con Presupuestos Generales del Estado, algo en lo que también han incidido el presidente y la diputada de Hacienda, Yolanda Sevilla: "Nos obliga a dejar determinadas partidas del presupuesto sin dotación económica efectiva", ha dicho y luego "hay que hacer encaje de bolillos".

En su caso, ha detallado las partidas en turismo, que se mantienen para la promoción de la provincia y que contarán con dinero para apoyar la celebración en Albarracín de la Asamblea de los Pueblos Bonitos de España. En esta área se contemplan también 111.660 euros para el funcionamiento de la Teruel Film Commission.

Samper ha detallado las partidas para Caminos Rurales, que cuenta con más de 4 millones de euros, incluidos 500.000 euros para actuaciones imprevistas por tormentas y otras incidencias. Además, se contemplan 2 millones de euros para terminar pistas municipales comenzadas y una partida de 2 millones irá destinada a pistas asfaltadas "que no son carreteras pero necesitan mantenimiento".

En el Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, el presupuesto contempla 1,1 millones para adquirir vehículos del servicio, como la autoescala. Las cuentas también elevan a 300.000 euros la dotación para vestuario y mantienen 222.000 euros para maquinaria, instalaciones y utillaje.

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

La diputada de Hacienda, Yolanda Sevilla, ha resaltado que "este ha sido el presupuesto más complejo de elaborar esta legislatura; en buena medida por la dificultad que supone elaborar las cuentas sin conocer una de las partidas más importantes, que es la de tributos del Estado".

Ha recordado que las partidas solicitadas por los distintos departamentos superaban en 9 millones de euros la cantidad disponible por lo que ha sido necesario "llegar a acuerdos". La partida de ingresos asciende a 12,39 millones de impuestos y tasas, y 13,62 millones en transferencias de capital de otras entidades, como puede ser el FITE, mientras que las transferencias corrientes que se espera perciba la DPT están presupuestadas en más de 76 millones de euros.

Sevilla ha llamado la atención sobre que la institución se ve obligada a elaborar las cuentas con "cifras obsoletas", y eso supone que 16 millones de los 102 no se podrán ejecutar el 1 de enero, cuando entre en vigor el presupuesto, porque están condicionados a que el Gobierno de España presente presupuestos o apruebe un Real Decreto como ha hecho cuando no ha habido cuentas estatales.

Sobre las grandes líneas del borrador, Sevilla ha apuntado que "la premisa principal planteada desde el equipo de gobierno era atender prioritariamente a los municipios, además de las infraestructuras" porque de lo que se trata es de "atender y ayudar a los ayuntamientos para que puedan facilitar la vida a sus ciudadanos".

La diputada ha anunciado que los 8 millones del Plan de Concertación se entregarán a los ayuntamientos al inicio del ejercicio, el 2 de enero: "De esta manera los ayuntamientos podrán preparar sus partidas y disponer de ese dinero con agilidad".