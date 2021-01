La Diputación de Teruel despliega el operativo de vialidad invernal

TERUEL, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Teruel ha desplegado el operativo de vialidad invernal ante las nevadas caídas estos días y la previsión de nuevas precipitaciones, actuación que se está desarrollado sin incidencias destacadas.

Las principales dificultades se han registrado en la Sierra de Albarracín y en las cotas altas de las Sierras de Gúdar y Maestrazgo, no tanto por la acumulación de nieve, sino porque las bajas temperaturas disminuyen la eficacia de la sal ante la formación de placas de hielo y el viento forma ventisqueros en algunas zonas, ha informado la institución provincial.

El vicepresidente de la DPT y diputado delegado del Servicio de Vías y Obras, Alberto Izquierdo, ha explicado que las máquinas quitanieves han estado trabajando desde las 7.00 horas en todas las rutas, si bien las bajas temperaturas, de hasta de ocho grados bajo cero, "impiden que la sal actúe con normalidad" y "está costando" eliminar las placas de hielo.

Según ha detallado, "no es el espesor en esta tormenta lo que nos está dificultando el tráfico, sino las placas de hielo", para apuntar que el efecto de la sal funciona mejor a partir de los cero grados, pero, por debajo, tiene menos eficacia.

No obstante, Izquierdo ha indicado que es una situación "de relativa normalidad para esta época del año" en la provincia de Teruel y ha pedido a los conductores que circulen con "muchísima precaución" y utilizando ruedas para la nieve o cadenas y, "si no es necesario, no salir de casa" porque en estas circunstancias hay que "evitar los desplazamientos".

También ha recomendado "ir despacio, no tener prisa, mantener una distancia de seguridad con los demás vehículos, si puede ser, de más de cien metros", estar atento a la vía, llevar ropa de abrigo, el depósito lleno y una pala, "que nunca está de más".

"Lo más importante es la precaución y la tranquilidad", mientras que desde la DPT "intentaremos que la incidencia sea la mínima posible", para lo que se están utilizando todos los equipos. "Ya salieron ayer y saldrán mañana a las siete de la mañana de nuestros parques y de las zonas que tenemos las máquinas conveniadas en las zonas más altas y no pararán de trabajar y de tirar sal durante todo el día", ha manifestado el diputado.