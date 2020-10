La Diputación de Teruel destina 240.000 euros a apoyar a 20 residencias de mayores de la provincia

TERUEL, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Teruel ha concedido 240.000 euros a apoyar la prestación de servicios en 20 residencias de mayores de la provincia, en las que viven más de 1.200 personas.

Se trata de una subvención con la que la institución provincial quiere ayudar a unos centros que se han visto especialmente castigados durante la pandemia desde el punto de vista sanitario pero también económico, ya que sus gestores han visto cómo se incrementaban los gastos para garantizar la calidad de la atención a los mayores.

El presidente de la Diputación, Manuel Rando, ha explicado que las subvenciones están destinadas a entidades sin ánimo de lucro para "echarles una mano en la excelente labor que están realizando para cuidar a nuestros mayores, las personas más queridas junto a los niños".

Por su parte, la diputada delegada de servicios a la tercera edad, termalismo y teleasistencia, Rosario Pascual, ha explicado que así "la Diputación pretende contribuir a la permanencia de estas residencias y que los mayores mejoren su asistencia". Ha resaltado que se ha concedido subvención a todas las solicitudes presentadas.

Podían acogerse a esta ayuda las residencias de la tercera edad que dependan de ayuntamientos, asociaciones, fundaciones, órdenes religiosas y patronatos, que tengan asumida la gestión del centro de forma directa o indirecta, siempre que se acredite que no persiguen fines lucrativos, ni dependan económica o institucionalmente de entidades con ánimo de lucro; que tenga régimen de internado; que esté vigente su inscripción en el Registro de entidades, servicios y establecimientos de acción social del Gobierno de Aragón (Decreto 82/1989), tanto el titular de la residencia como quien lleve a cabo la gestión directa o indirecta.

El periodo de ejecución de las acciones subvencionables abarca desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2020. Una comisión de valoración de carácter técnico ha evaluado las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios establecidos en la convocatoria: la titularidad de la residencia, la capacidad real de plazas en el año 2019, el número de personas beneficiarias en 2019 o el número de personal fijo y eventual y su presupuesto total. En base a estos criterios se han concedido ayudas que van desde los 8.272,28 euros como mínimo a los 13.636,72 de máximo.

Las residencias beneficiarias han sido Residencia y Hogar 'Santa Bárbara' de Torrijo del Campo; Residencia para ancianos y menores de Sarrión; Residencia Guadalope de Mas de las Matas; Residencia Jerónimo Zurita de Mosqueruela; Residencia San Valero de Híjar; Residencia La Solana de Ariño; Residencia municipal de mayores de Valderrobres; Residencia de la tercera edad de Nogueruelas; Residencia de mayores de Cedrillas; Residencias San José de Monreal del Campo; Residencia La Purísima de Alcorisa; Residencia Los Jardines de Andorra; Centro Residencial de Calanda; Residencia Hogar de la Tercera Edad de Albalate del Arzobispo; Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, Casa Familiar de Burbáguena; Hogar San José de Teruel; Residencia San Roque de Calaceite; Residencia de la tercera edad de Cantavieja; Residencia Fundación Rey Ardid-Ibercaja de Teruel; y Residencia Miguel de Molinos de Muniesa.

RESPONSABILIDAD DE TODOS

El presidente de la DPZ ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos: "Evitar las aglomeraciones aunque haya razones sentimentales para hacerlo porque no es el momento de llevarlas a cabo".

"El Covid sigue estando, no podemos bajar la guardia, y vemos que desde el mes de marzo no hemos tenido descanso" y por esto "hasta que no haya una vacuna hay que invitar a aquellas personas que no lo hacen, porque la inmensa mayor son responsables, a que reflexionen y tengan la paciencia que hay que tener para afrontar esta situación".