La Diputación de Teruel movilizará 22 equipos por la borrasca Francis

ZARAGOZA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Diputación Provincial de Teruel (DPT) movilizará 22 equipos propios, conveniados y contratados para hacer frente a la borrasca Francis, ante las previsiones de nevadas a casi cualquier cota durante la tarde-noche de este domingo y durante toda la jornada del lunes.
Desde la institución provincial, han pedido "especial precaución" teniendo en cuenta "las fechas señaladas" y las temperaturas bajo cero, que favorecen la aparición de placas de hielo, con independencia de la limpieza de la vía. Dadas las bajas temperaturas, el fundente que se extiende en las vías suele tardar en hacer efecto en temperaturas por debajo de los -5 grados.
Por todo ello, han recomendado viajar "lo mínimo y necesario" y siempre provistos de cadenas o neumáticos de invierno, además de mantas, ropa de abrigo, agua y algún alimento no perecedero.
El presidente de la DPT, Joaquín Juste, ha añadido que la institución está en coordinación con el Gobierno de Aragón y con las Comarcas para dar respuesta a este temporal, y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad.
"Seamos prudentes por el hielo, por la nieve, salgamos sólo si es imprescindible e intentemos seguir las indicaciones que se nos da desde emergencias", ha expresado.