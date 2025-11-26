La Diputación de Zaragoza amplía su parque de maquinaria con dos nuevos compactadores

Los dos compactadores, que han costado 227.4870 euros, están ya disponibles para el arreglo de caminos y de otras infraestructuras agrarias. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

La Diputación de Zaragoza (DPZ) continúa renovando su parque de maquinaria para dar servicio a los municipios de la provincia y ha adquirido dos nuevos compactadores monocilíndricos vibrantes autopropulsados que han costado un total de 227.480 euros y que la DPZ tiene ya disponibles para su uso en el servicio de Recursos Agrarios, Vías e Infraestructuras.

"Esta nueva inversión en equipos modernos es clave para mejorar la respuesta a las necesidades de los ayuntamientos, quienes dependen de la Diputación de Zaragoza para realizar tareas de mantenimiento en infraestructuras, caminos y espacios públicos. Con estas nuevas adquisiciones, se espera optimizar el tiempo de respuesta y la calidad de los servicios proporcionados, permitiendo una atención más eficiente y ágil a los municipios", destaca el diputado delegado de Recursos Agrarios, Vías e Infraestructuras, Francisco Compés.

El principal objetivo de esta renovación "es garantizar un mejor servicio a los ayuntamientos de la provincia, adaptándose a las demandas de los municipios y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Con la adquisición de equipos más avanzados, la DPZ busca ofrecer una respuesta más rápida y efectiva a las peticiones de los consistorios, reduciendo los tiempos de espera y aumentando la satisfacción de los ciudadanos", resalta Compés.

Las motoniveladoras han sido suministradas por Finanzauto, marca Cartepillar modelo CS13 GC, adjudicataria tras el proceso de licitación pertinente. Cada uno de estos nuevos vehículos tiene impacto mecánico máximo del compactador, cabina de 2 puertas, dos campos de trabajo al accionar el mecanismo de vibración, grifos de vaciados de fluidos con acceso lateral y ergonómico desde el suelo o un sistema de ahorro inteligente de combustible en el motor. Todas estas características eran criterios valorables de adjudicación.

Además, también dispone del resto de características mínimas que incluía el pliego de prescripciones técnicas de la DPZ tales como motor diesel TIER IV o STAGE V o superior con una potencia de 90 kW o superior, motor de cuatro cilindros; tres sistemas de frenado; estructura antivuelco de seguridad en la cabina; la longitud del compactador entre 5,6 y 6,3 metros; ancho de compactación igual o superior a 2.300 mm; máxima velocidad de desplazamiento 11 km/hora o superior.

PARQUE DE MAQUINARIA DE LA DPZ

Con esta nueva adquisición se sigue renovando el parque de maquinaria de la Diputación de Zaragoza. En la actualidad, el servicio de Recursos Agrarios, Vías e Infraestructuras de la Diputación de Zaragoza cuenta con 14 motoniveladoras, 8 retroexcavadoras, 1 retroexcavadora de cadenas, 3 excavadoras buldóceres, 4 retroexcavadoras cargadoras, 1 desbrozadora, 1 cargadora, 10 camiones basculantes, 3 camiones cisterna, 2 camiones góndola, 2 tractores con cuba, 7 todoterrenos y 3 rodillos compactadores.

Con esos medios materiales, cada año la DPZ realiza trabajos de mejora y acondicionamiento en más de 3.000 kilómetros de caminos de toda la provincia. Además de reparar los caminos rurales y hacer trabajos de mantenimiento en la red de carreteras provinciales, con este parque de maquinaria la Diputación de Zaragoza también lleva a cabo movimientos de tierras, nivelado de terrenos y limpiezas de cauces, acequias y balsas.

Compés ha subrayado que esta iniciativa "refuerza el compromiso de la Diputación con el desarrollo y bienestar de la provincia, priorizando la modernización y la mejora constante de los servicios públicos".